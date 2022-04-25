Общество
Насколько оправданы жалобы на частных судебных исполнителей в Казахстане

Профессия частного судебного исполнителя для многих – стезя весьма спорная. Кто-то считает, что «судебники» едят свой хлеб за просто так, наживаясь на людских горестях, кто-то не понаслышке знает, что обязанности ЧСИ – бесконечная борьба с должниками, волокита с бумагами и жалобы в свой адрес. Как обстоят дела в этой сфере на самом деле, мы попросили рассказать людей, имеющих самое непосредственное отношение к институту ЧСИ.

«Система оплаты адекватна и соразмерна»

Зарина Утепова, главный эксперт управления аналитической работы департамента по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК

На сегодняшний день у частного судебного исполнителя на исполнении в среднем находится около 2 000 исполнительных документов. Данная цифра может варьироваться в зависимости от исполнительного округа – в больших городах количество исполнительных документов больше, чем в небольших регионах.

Часты ли жалобы на частных судебных исполнителей и насколько они обоснованы? Могу привести свежие данные: в первом квартале 2022 года в Министерство юстиции Республики Казахстан поступило 1 283 обращения как от физических, так и юридических лиц на действия или, наоборот, бездействие частных судебных исполнителей. Обращения поступают как от долж­ников, так и от взыскателей. Но направленность жалоб, конечно, разная. Если первые недовольны принимаемыми ограничительными мерами в отношении них и их счетов, имущества, то взыс­катели считают, что судебные исполнители бездействуют и не принимают реальных мер по понуждению должника выплатить долг.

Безусловно, работа частных судебных исполнителей часто вызывает нарекания со стороны граждан. При этом нередки случаи, когда судебные исполнители на самом деле недобросовестно выполняют свои служебные обязанности либо превышают свои полномочия. Может доходить и до угроз. Что делать, если частный судебный исполнитель очевидно позволяет себе большее, чем разрешено законом? Не стоит забывать, что деятельность судебных исполнителей строго регулируется законом, а именно «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».

В зависимости от нарушения закон предусматривает, во-первых, дисциплинарную ответственность. Об этом говорится в статье 170, где прописаны меры по отношению к судебным исполнителям. За нарушение требований законодательства Республики Казахстан, Кодекса профессиональной чести частных судебных исполнителей и Устава Республиканской палаты на частного судебного исполнителя могут налагаться такие виды дисциплинарной ответственности, как замечание, выговор, строгий выговор или исключение из членов Республиканской палаты с подачей уполномоченному органу представления о лишении лицензии ЧСИ. Кроме того, оступившегося судебного исполнителя могут покарать как приостановлением (статья 143), так и лишением лицензии согласно статье 144.

Что касается соразмерности оплаты труда частных судебных исполнителей затрачиваемым ими усилий, то нет фиксированной стоимости услуг ЧСИ. Оплата деятельности частного судебного исполнителя осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РК № 437 от 4 мая 2014 года «Об утверждении размеров оплаты деятельности частного судебного исполнителя».

Сумма оплаты рассчитывается исходя из категории дел и суммы взыскания. То есть, чем больше сумма взыскания, тем ниже процент оплаты деятельности частного судебного исполнителя. Также предусмотрена фиксированная сумма оплаты для категории дел неимущественного характера. К примеру, по исполнительным документам о выселении сумма вознаграждения частного судебного исполнителя составляет 50 МРП с физических лиц и 100 МРП – с юридических.

Полагаем, что действующая система оплаты деятельности частного судебного исполнителя является адекватной и соразмерной принимаемым им процессуальным действиям. Следует также отметить, что ЧСИ оплачивают налоги, расходы по содержанию и аренде офиса, а также выплачивают заработную плату помощникам и иным сотрудникам.

Безусловно, у института частных судебных исполнителей есть свои, скажем так, непроработанные моменты. Сфера исполнения судебных актов, как и многие другие, требует постоянного совершенствования. Необходимо отметить, что действующий Закон «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» принят в 2010 году на момент введения института частного исполнения в Казахстане.­ За 12 лет применения выявлены правовые пробелы, коллизии, которые, несмотря на внесение многочисленных поправок в законодательство, влияют на эффективность исполнения.

Так, Министерством юстиции начата работа по разработке Закона «О принудительном исполнении» в новой редакции. Законопроект включает в себя нормы по досудебному регулированию обжалования действий (бездействия) ЧСИ, укрепления позиции палат частных судебных исполнителей, повышения их профессионального уровня и имиджа. Также будет предусмот­рена ответственность помощников ЧСИ.

В целом необходимо понимание в обществе, что в исполнительном производстве всегда участвуют две стороны – должник и взыс­катель, и соблюдение баланса их интересов является одним из основных приоритетов. Эффективность деятельности частных судебных исполнителей будет обеспечена за счет повышения квалификационных требований, предъявляемых как к действую­щим судебным исполнителям, так и при входе в профессию. Они будут обязаны проходить курсы повышения квалификации раз в два года. В случае отказа будет рассматриваться вопрос о приостановлении лицензии.

Обязательным является оказание содействия им при исполнении исполнительных действий со стороны иных государственных органов. К примеру, как показали трагические события в Алматы (20 сентября 2021 года в Алматы в микрорайоне Акбулак 54-летний мужчина при попытке выселить его из дома из охотничьего оружия расстрелял пятерых человек, в том числе частного судебного исполнителя), необходимым является обеспечение безопасности при исполнении. Также необходимо и участие органов опеки и попечительства при исполнении документов об определении порядка общения с ребенком, выселении лиц с несовершеннолетними детьми, так как затрагиваются права несовершеннолетних.

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