Фото: Нацбанк

Нацбанк сообщил о начале продаж через интернет-магазин c 20 февраля 2026 года коллекционных серебряных монет TÁŃIRLIK KÚNTIZBE из серии «Магические символы» и MERCURY из серии «Планеты Солнечной системы», сообщает Kazpravda.kz

Монета TÁŃIRLIK KÚNTIZBE изготовлена из серебра 925 пробы.

Масса монеты – 100 грамм, диаметр – 50 мм, качество изготовления – antique silver, номинал – 1000 тенге, тираж изготовления – 500 (пятьсот) штук.

Монета MERCURY изготовлена из серебра 925 пробы с применением технологии золочения и с танталовой вставкой.

Масса монеты – 35 грамм, диаметр – 38,61 мм, качество изготовления – proof, номинал – 1000 тенге, тираж изготовления – 1000 (одна тысяча) штук.

Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.