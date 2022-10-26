Фото пресс-службы Нацбанка РК
Экономика

Нацбанк повысил базовую ставку до 16 процентов

Диасов Ораз
корреспондент

Национальный банк Казахстана принял решение вновь повысить базовую ставку. Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов на брифинге разъяснил данное решение, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка принял решение с 27 октября повысить базовую ставку до уровня 16%. Решение принято на фоне значительного ускорения инфляции, в результате которого рост цен формируется существенно выше траектории наших прогнозных оценок. Напомню, что мы ожидали формирования инфляции в диапазоне 16-18% к концу текущего года», - отметил глава Нацбанка.

Решение, по его словам, соответствует принципу опережающей реакции денежно-кредитной политики, корректирует траекторию ставки, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляционных ожиданий.

«Наблюдаются явные признаки устойчивого роста инфляции. В подобных условиях ее возрастающий тренд несет риски принятия затяжного характера. Все это является четким сигналом необходимости более решительных мер, направленных на ужесточение денежно-кредитных условий», - пояснил спикер.

Инфляция, отметил он, в годовом выражении достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который ускорился до 22,2%.

В структуре продовольственной инфляции наибольший рост цен наблюдается на яйца, растительные масла, мясо птицы, хлебобулочные изделия, крупы и молочную продукцию.

Инфляция непродовольственных же товаров, по данным Пирматова, в сентябре ускорилась до 17%. Значительно повысилась стоимость мебели, моющих и чистящих средств, товаров для ведения домашнего хозяйства, твердого топлива и обуви.

Годовые темпы роста цен на платные услуги достигли 12,3%. Основной вклад внес рост стоимости аренды, образования, отдельных видов услуг ЖКХ.

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