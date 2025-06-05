Нацбанк принял решение по базовой ставке

Банки и финансы
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В банке отметили, что есть высокая вероятность того, что базовая ставка сохранится на текущем уровне до конца 2025 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка принял решение установить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п.,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Напомним, что в марте 2025 года Нацбанк повысил базовую ставку с 15,25% до 16,5%.

В банке отметили, что есть высокая вероятность того, что базовая ставка сохранится на текущем уровне до конца 2025 года. Но при этом не исключают, что при необходимости она будет повышена. 

Более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в Докладе о денежно-кредитной политике на сайте Национального Банка 11 июня.

Очередное плановое решение по базовой ставке будет объявлено 11 июля в 12:00 по времени Астаны.

#Нацбанк #решение #базовая ставка

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