Нацбанк принял важное решение по базовой ставке

Базовая ставка выросла с 16,5 процента годовых с коридором в +/- 1 процентный пункт до 18 процентов с аналогичным коридором

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Комитете по денежно-кредитной политике Нацбанка приняли решение установить базовую ставку на уровне 18%, сообщает Kazpravda.kz

«Смягчение денежно-кредитных условий на фоне ускорения инфляции, признаков превышения спроса над расширением предложения и активной фискальной политики потребовало значимой реакции для стабилизации инфляционной динамики и предотвращения рисков образования инфляционной спирали», – сказано в информации.

По данным главного монетарного регулятора, рост инфляции зафиксирован по всем основным метрикам. Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9% (в августе – 12,2%), превысив прогноз Нацбанка. Наибольший вклад в инфляцию по-прежнему вносит продовольственная компонента (рост на 12,7%).

«Опережающими темпами дорожают отдельные категории продовольствия, что обусловлено в том числе ростом издержек производства и стоимости импорта. Сервисная инфляция также сохраняет значимый вклад (15,3%) как за счет удорожания регулируемых услуг (30,4%), так и ряда рыночных. Ускоряется непродовольственная инфляция (10,8%), на фоне продолжения мер по либерализации рынка ГСМ цены на топливо за год подорожали на 11,9%, в сентябре рост составил 3,4%», –  проинформировали в пресс-службе Нацбанка.

Кроме того, внешнее инфляционное давление сохраняется. Вместе с тем усиливаются риски, прежде всего со стороны мировых продовольственных рынков. Рекордный за последние годы рост цен отмечается в категориях мяса и растительных масел. Их динамика в условиях активного экспорта транслируется в повышение внутренних цен.

«Существенное ускорение инфляции, высокие инфляционные ожидания и ослабление реального эффективного обменного курса привели к заметному смягчению совокупных денежно-кредитных условий и отклонению прогнозируемой инфляции от траектории устойчивого снижения. В этих условиях для ужесточения денежно-кредитной политики из-за превышения факта инфляции над прогнозами Комитет принял решение повысить базовую ставку», – говорится в публикации.

Такое решение направлено на стабилизацию инфляционной динамики и ожиданий, поддержание стоимости тенговых активов и предотвращения рисков образования инфляционной спирали.

Там же добавили, что Нацбанк продолжит внимательно оценивать баланс проинфляционных и дезинфляционных факторов, динамику и траекторию замедления инфляции. В случае, если текущий уровень жесткости окажется недостаточным для стабилизации инфляции, будет рассмотрена целесообразность дополнительного ужесточения.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 28 ноября 2025 года в 12:00 по времени Астаны.

Подробнее о причинах повышения базовой ставки можно прочитать здесь

