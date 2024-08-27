Нацбанк озвучил прогноз по инфляции

Банки и финансы
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Венера Баталова
корреспондент

По данным финрегулятора, ожидается замедление на 2 процента

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства был представлен и одобрен прогноз социально-экономического развития до 2029 года и проект республиканского бюджета на 2025-2027 годы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов сообщил, что Национальный банк Казахстана принял участие в разработке Прогноза социально-экономического развития и параметров бюджета на предстоящие годы. Он отметил, что ожидается замедление инфляции с 7,5-9,5% в 2024 году до 5,5-7,5% в 2025 году. В последующем ожидается стабилизация вокруг среднесрочного таргета 5%.

«Снижению инфляции будут способствовать реализуемая денежно-кредитная политика, стабилизация внешних цен на мировых товарных рынках, а также приближение к таргету инфляции в странах – торговых партнерах. Будем отдельно отслеживать вопросы либерализации цен на энергоносители и реализацию программы «Тарифы в обмен на инвестиции». Также отмечаем важность бюджетной консолидации. Предусмотренное увеличение трансфертов из Нацфонда, отраженное в проекте социально-экономического развития на 2025-2029 годы, может привести к повышению нашего прогноза инфляции в рамках последующих прогнозных раундов», — отметил глава Нацбанка.

Положительные прогнозы были озвучены и в отношении экспорта товаров. Так, значительный вклад в рост будет обеспечен нефтяной компонентой за счет увеличения объемов добычи. Экспорт углеводородов будет поддержан высокими мировыми ценами на цветные и черные металлы, руды, а также уран. Кроме того, согласно прогнозам правительства, увеличится несырьевой экспорт. Он вырастет с $80,8 млрд в 2024 году до $82,3 млрд в 2025 году.

Что касается импорта, то здесь, согласно данным Нацбанка, также продолжится его рост, превысив пиковое значение 2023 года. Объем финансовых операций в 2025 году достигнет $61,3 млрд. Высокие уровни будут обусловлены растущими потребностями населения и бизнеса, существенной импортной составляющей в производственных цепочках, а также реализацией государственных программ по поддержке экономики.

Чистые валютные активы Нацфонда в 2025 году оцениваются в $57,8 млрд с ростом до $74 млрд в 2027 году. Эта сумма включает облигационные займы и приобретение акций АО «Казатомпром».

На 2025 год также закладываются высокие объемы изъятий в сумме 5,4 трлн тенге. При этом в последующие годы объемы трансфертов заложены значительно ниже исторических объемов за последние годы. В частности, в 2026-2027 годах сумма трансфертов составляет лишь 2 трлн тенге, при этом целевые трансферты в эти годы не предусмотрены.

«Мы поддерживаем эти меры по снижению изъятий из Национального фонда. Вместе с тем, если в рамках налоговой реформы не будут предложены существенные и системные меры по значительному повышению доходов республиканского бюджета, в 2026-2027 годах существует значительный риск того, что потребуются дополнительные изъятия из Национального фонда», — резюмировал Сулейменов.

Вопросы пополнения доходов республиканского бюджета предлагается рассмотреть в рамках нового Налогового кодекса, планов правительства по приватизации и улучшению фискальной дисциплины.

#инфляция #прогноз #Нацбанк

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