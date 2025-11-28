Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает Kazpravda.kz

По информации НБ РК, годовая инфляция в октябре составила 12,6% (в сентябре – 12,9%). Рост цен на продовольственные товары продолжил ускоряться до 13,5% (12,7%), на непродовольственные – до 11% (10,8%). Рост цен в услугах замедлился до 12,9% (15,3%) вследствие административного снижения цен на регулируемые жилищно-коммунальные услуги. Повышенная инфляционная динамика формируется в условиях устойчивого спроса, системно превышающего возможности предложения. Дополнительное влияние оказывает продолжающееся распространение вторичных эффектов тарифной реформы и либерализации рынка ГСМ на цены и инфляционные ожидания.

Основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит продовольственная компонента на фоне сохраняющихся дисбалансов на отдельных товарных рынках, устойчивого спроса, удорожания импорта и роста издержек. Вклад сервисной инфляции снизился, однако остается значимым несмотря на замедление темпов роста цен. В непродовольственной инфляции отмечается ускорение роста цен на топливо и фармацевтическую продукцию.

Месячная инфляция в октябре существенно замедлилась до 0,5%, однако базовая инфляция остается высокой - на уровне 1%, что в пересчете на год соответствует 12,2%. Кроме того, около 80% товаров и услуг в потребительской корзине дорожают темпами выше таргета 5%. Все это указывает на устойчивость и широкий охват ценового давления. Данная проинфляционная динамика усиливается под влиянием фискального и нарастающего квазифискального стимулирования, а также повышенного потребительского спроса.

Инфляционные ожидания населения в октябре выросли до 13,6% против 13,2% в сентябре. Краткосрочные ожидания остаются волатильными и сопровождаются высокой неопределенностью. Долгосрочные ожидания повысились до 14,3% (ранее - 14%). Повышенные инфляционные ожидания ограничивают темпы дезинфляции и усиливают чувствительность цен к изменениям издержек и спроса.

Внешнее инфляционное давление сохраняется. Мировые цены на продовольствие находятся на высоком уровне. В России инфляция, несмотря на замедление, существенно превышает цель в 4%. На этом фоне регулятор сохраняет жесткую риторику и сигнализирует о необходимости поддержания сдерживающих денежно-кредитных условий. В свою очередь ФРС в условиях повышенной неопределенности сохраняет осторожный подход, отмечая умеренные темпы роста экономики, охлаждение рынка труда и рост инфляции, которая остается выше цели. Риторика ЕЦБ также остается сдержанной. Регулятор в очередной раз сохранил ставку. В дальнейшем ожидается более медленный темп смягчения политики.

В рамках обновления прогнозов при принятии опорного решения цена на нефть марки Brent в базовом сценарии сохранена на уровне 60 долл. США за баррель в среднем до конца прогнозного периода.

Прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы пересмотрен. В 2025 году инфляция ожидается в пределах 12,0-13,0%, в 2026 году – 9,5-12,5%. По итогам 2027 года ожидается ее замедление до 5,5-7,5%. Корректировка прогноза обусловлена существенным превышением фактических значений инфляции над прогнозными в текущем году и повышенной динамикой инфляционных ожиданий. Вместе с тем, она также учитывает более прогнозируемый рост регулируемых цен в рамках пересмотра темпов реформы по схеме «инфляция + 5%» в 2026–2027 годах.

Расширение диапазона прогнозов в 2026 году отражает возросшую неопределенность в оценках, связанную с реализацией налоговой реформы и реакцией совокупного спроса, существенным ростом финансирования со стороны квазибюджетного сектора и его стимулирующим воздействием на экономику.

Дезинфляционное влияние на прогнозном горизонте будет обеспечиваться умеренно жесткой денежно-кредитной политикой, налогово-бюджетной консолидацией, а также мерами, предпринимаемыми в рамках Программы совместных действий. Проинфляционное влияние будут оказывать дальнейшая либерализация рынка ГСМ и усиление давления со стороны внутреннего спроса ввиду квазифискального стимулирования.

Риски прогноза связаны с усилением дисбалансов между внутренним спросом и отстающим предложением, ускорением внешней инфляции и инфляционных ожиданий, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен, ГСМ и НДС. Ключевой фактор неопределенности представляет растущее влияние финансирования экономики со стороны АО НУХ «Байтерек» (по заявлениям Правительства в объеме 8 трлн тенге, что составляет 4,4% ВВП в 2026 году), которое может усилить инфляционное давление и частично нивелировать эффект предстоящей фискальной консолидации.

С учетом умеренно-жесткого характера текущих денежно-кредитных условий, ожидаемого вклада Программы и мер по охлаждению спроса в потребительском кредитовании, решение Комитета направлено на формирование устойчивой дезинфляционной траектории.

В настоящее время Национальный Банк не видит пространства для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года, принимая во внимание высокие инфляционные ожидания, динамику базовой инфляции и отложенное влияние тарифных и налоговых реформ. В случае отсутствия убедительных признаков формирования устойчивого тренда на замедление инфляции не исключается возможность ужесточения денежно-кредитных условий.

Более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в Докладе о денежно-кредитной политике на официальном интернет-ресурсе Национального Банка 3 декабря 2025 года. Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 23 января 2026 года в 12:00 по времени Астаны.