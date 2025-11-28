Нацбанк решил сохранить базовую ставку на уровне 18,0%

Банки и финансы
121

Текущее решение опирается на результаты прогнозного раунда, обновленные оценки основных макроэкономических показателей и баланса рисков инфляции

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18,0% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщает Kazpravda.kz

По информации НБ РК, годовая инфляция в октябре составила 12,6% (в сентябре – 12,9%). Рост цен на продовольственные товары продолжил ускоряться до 13,5% (12,7%), на непродовольственные – до 11% (10,8%). Рост цен в услугах замедлился до 12,9% (15,3%) вследствие административного снижения цен на регулируемые жилищно-коммунальные услуги. Повышенная инфляционная динамика формируется в условиях устойчивого спроса, системно превышающего возможности предложения. Дополнительное влияние оказывает продолжающееся распространение вторичных эффектов тарифной реформы и либерализации рынка ГСМ на цены и инфляционные ожидания.

Основной вклад в инфляцию по-прежнему вносит продовольственная компонента на фоне сохраняющихся дисбалансов на отдельных товарных рынках, устойчивого спроса, удорожания импорта и роста издержек. Вклад сервисной инфляции снизился, однако остается значимым несмотря на замедление темпов роста цен. В непродовольственной инфляции отмечается ускорение роста цен на топливо и фармацевтическую продукцию.

Месячная инфляция в октябре существенно замедлилась до 0,5%, однако базовая инфляция остается высокой - на уровне 1%, что в пересчете на год соответствует 12,2%. Кроме того, около 80% товаров и услуг в потребительской корзине дорожают темпами выше таргета 5%. Все это указывает на устойчивость и широкий охват ценового давления. Данная проинфляционная динамика усиливается под влиянием фискального и нарастающего квазифискального стимулирования, а также повышенного потребительского спроса.

Инфляционные ожидания населения в октябре выросли до 13,6% против 13,2% в сентябре. Краткосрочные ожидания остаются волатильными и сопровождаются высокой неопределенностью. Долгосрочные ожидания повысились до 14,3% (ранее - 14%). Повышенные инфляционные ожидания ограничивают темпы дезинфляции и усиливают чувствительность цен к изменениям издержек и спроса.

Внешнее инфляционное давление сохраняется. Мировые цены на продовольствие находятся на высоком уровне. В России инфляция, несмотря на замедление, существенно превышает цель в 4%. На этом фоне регулятор сохраняет жесткую риторику и сигнализирует о необходимости поддержания сдерживающих денежно-кредитных условий. В свою очередь ФРС в условиях повышенной неопределенности сохраняет осторожный подход, отмечая умеренные темпы роста экономики, охлаждение рынка труда и рост инфляции, которая остается выше цели. Риторика ЕЦБ также остается сдержанной. Регулятор в очередной раз сохранил ставку. В дальнейшем ожидается более медленный темп смягчения политики.

В рамках обновления прогнозов при принятии опорного решения цена на нефть марки Brent в базовом сценарии сохранена на уровне 60 долл. США за баррель в среднем до конца прогнозного периода.

Прогноз инфляции на 2025 и 2026 годы пересмотрен. В 2025 году инфляция ожидается в пределах 12,0-13,0%, в 2026 году – 9,5-12,5%. По итогам 2027 года ожидается ее замедление до 5,5-7,5%. Корректировка прогноза обусловлена существенным превышением фактических значений инфляции над прогнозными в текущем году и повышенной динамикой инфляционных ожиданий. Вместе с тем, она также учитывает более прогнозируемый рост регулируемых цен в рамках пересмотра темпов реформы по схеме «инфляция + 5%» в 2026–2027 годах.

Расширение диапазона прогнозов в 2026 году отражает возросшую неопределенность в оценках, связанную с реализацией налоговой реформы и реакцией совокупного спроса, существенным ростом финансирования со стороны квазибюджетного сектора и его стимулирующим воздействием на экономику.

Дезинфляционное влияние на прогнозном горизонте будет обеспечиваться умеренно жесткой денежно-кредитной политикой, налогово-бюджетной консолидацией, а также мерами, предпринимаемыми в рамках Программы совместных действий. Проинфляционное влияние будут оказывать дальнейшая либерализация рынка ГСМ и усиление давления со стороны внутреннего спроса ввиду квазифискального стимулирования.

Риски прогноза связаны с усилением дисбалансов между внутренним спросом и отстающим предложением, ускорением внешней инфляции и инфляционных ожиданий, а также вторичными эффектами от повышения регулируемых цен, ГСМ и НДС. Ключевой фактор неопределенности представляет растущее влияние финансирования экономики со стороны АО НУХ «Байтерек» (по заявлениям Правительства в объеме 8 трлн тенге, что составляет 4,4% ВВП в 2026 году), которое может усилить инфляционное давление и частично нивелировать эффект предстоящей фискальной консолидации.

С учетом умеренно-жесткого характера текущих денежно-кредитных условий, ожидаемого вклада Программы и мер по охлаждению спроса в потребительском кредитовании, решение Комитета направлено на формирование устойчивой дезинфляционной траектории.

В настоящее время Национальный Банк не видит пространства для снижения ставки до конца первого полугодия 2026 года, принимая во внимание высокие инфляционные ожидания, динамику базовой инфляции и отложенное влияние тарифных и налоговых реформ. В случае отсутствия убедительных признаков формирования устойчивого тренда на замедление инфляции не исключается возможность ужесточения денежно-кредитных условий.

Более полная информация о факторах принятого решения и прогнозах будет представлена в Докладе о денежно-кредитной политике на официальном интернет-ресурсе Национального Банка 3 декабря 2025 года. Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 23 января 2026 года в 12:00 по времени Астаны.

#инфляция #Нацбанк #базовая ставка

Популярное

Все
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Международный форум поисковых отрядов стран СНГ прошел в Павлодаре
Сохранить для потомков
В Almaty Gallery открылась фотовыставка «50⁄50. Прошлое и настоящее»
Теперь в планах Азиада и Олимпиада
От истоков к современности
Язык – путь к осознанию нации
Посвящение отцу – журналисту, бойцу и стоику
Вся жизнь – пример служения Отечеству
Тема бытового насилия перестала быть табу
Мастер слова
Искусство на защите девочек и женщин
Весь ствол в затейливых узорах
При полном достатке топлива
В Минздраве озвучены ключевые показатели за 9 месяцев текущего года
Сила местных трав
Красиво жить не запретишь
Дело не только в инфраструктуре
Женское лицо войны
Сакральный ландшафт
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Политика здравого смысла
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Уверенный рост экономики Приаралья
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Нашумевший фильм «Ауру» обсуждают в Казнете
Пройдемся по индустриальной Караганде
Объявлена победительница «Мисс Вселенная 2025»
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Казахстанцев предупредили об изменениях в ПДД
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
И Полтава, и Коломак, и Червоний шлях
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

«Период охлаждения»: зачем в банках РК ввели паузу перед кр…
Первые деньги поступили на счета частных школ – Минфин
Как в стране будут снижать закредитованность казахстанцев
Новый механизм контроля выписки электронных счетов-фактур в…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]