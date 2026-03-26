Национальный Банк сообщил о продлении срока параллельного обращения банкнот номиналом 10 000 теңге на один год – до июня 2027 года, передает Kazpravda.kz

Данное решение принято с учетом предложений Ассоциации финансистов Казахстана и предусматривает возможность использования банкнот старого образца в расчетах в течение дополнительного года, а также их поэтапную замену на банкноты нового образца.

Национальный Банк продолжает поэтапный выпуск банкнот новой серии «Сакский стиль», в рамках которого применяется механизм параллельного обращения, обеспечивающий последовательную замену банкнот старого образца на новые.

При этом отмечается, что после завершения периода параллельного обращения, все банки и АО «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет, а филиалы Национального Банка – бессрочно.

Банкноты нового и старого образца в период их параллельного обращения являются законным платежным средством, обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории РК для осуществления всех видов платежей и переводов, зачисления на банковские счета.