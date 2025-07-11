Ставка, вероятно, останется на текущем уровне до конца 2025 года. Однако в случае усиления инфляционных рисков возможен ее пересмотр, отметили в Нацбанке

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/-1 п.п, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на финрегулятор

Годовая инфляция в июне составила 11,8%. Основной вклад в рост цен вносит сектор услуг (16,1%) из-за тарифных реформ. Продовольственная инфляция — 10,6%.

Несмотря на замедление месячной инфляции до 0,8%, сохраняется внутреннее инфляционное давление, связанное с устойчивым потребительским спросом, ростом кредитования и фискальными стимулами.

Внешние инфляционные риски снижаются, но сохраняется высокая волатильность на фоне геополитической напряженности и торговых разногласий.

Экономика Казахстана выросла на 6% за январь–май. Основные драйверы: транспорт, строительство, торговля и промышленность. Кредитование населения продолжает расти (+32,4% г/г в мае).

Национальный Банк реализует меры по сдерживанию инфляции: зеркалирование операций, повышение нормативов, макропруденциальные ограничения, а также сотрудничество с Правительством по вопросам тарифов и фискальной консолидации.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 29 августа. Следующее решение по базовой ставке будет основано на результатах прогнозного раунда, в рамках которого будут обновлены прогнозы макроэкономических показателей, добавили в НБ РК.