Нацбанк возобновляет покупку долларов для ЕНПФ

Планируемый объем приобретения в марте составляет не более 250 млн долларов США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Нацбанк

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный Банк возобновляет покупку долларов США в портфель пенсионных активов ЕНПФ.

Планируемый объем приобретения в марте составляет не более 250 млн долларов США. Приобретение валюты будет осуществляться в зависимости от рыночной конъюнктуры. Отмечается, что Национальный Банк, как доверительный управляющий пенсионными активами ЕНПФ, нацелен на обеспечение сохранности и получение реальной доходности в долгосрочном периоде.

По итогам февраля курс тенге укрепился на 3,7%, до 499,09 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 227 до 237 млн долл. США. Общий объем торгов составил 4,7 млрд долл. США.

Продажи валюты из Национального фонда за февраль составили 600 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет. Доля продаж из Национального фонда составила 13% от общего объема торгов или порядка 30 млн долларов США в день.

По предварительным прогнозным заявкам Правительства, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте Национальным Банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов США.