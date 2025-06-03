Нововведение позволит обеспечить возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы Нацбанк, в рамках исполнения поручения Главы государства по развитию индустрии цифровых активов, провел встречу с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний, в ходе которой был обсужден статус реализации проектов по запуску инновационных финансовых сервисов на основе токенизации и цифровых активов, сообщает Kazpravda.kz

По данным главного монетарного регулятора, в ходе диалога были рассмотрены вопросы интеграции цифровых активов в финансовую систему страны и дальнейшее развитие соответствующего регулирования.

В ходе встречи был дан старт реализации проекта «криптокарт» - платежных карточек, позволяющих потребителям совершать безналичные транзакции с привязкой к кошелькам в лицензированных провайдерах услуг цифровых активов (криптобиржах) Международного финансового центра «Астана». Данное решение обеспечивает возможность безопасной и удобной интеграции оборота цифровых активов в существующую платежную инфраструктуру.

В Нацбанке отметили, что механизм «криптокарты» предусматривает продажу цифровых активов клиента на крипторынке МФЦА в момент совершения платежной транзакции с моментальным зачислением их стоимости на «криптокарту» (стандартная платежная карта, привязанная к банковскому счету клиента), то есть фактически оплата будет происходить с использованием реальных денег после немедленной реализации криптоактивов.

Таким образом, платежная операция будет проводиться в деньгах после моментального использования баланса крипто-кошелька на стороне лицензированного крипто-провайдера МФЦА. Моментальность расчетов будет обеспечена за счет криптофиатной интеграции банка и крипто-провайдера МФЦА.

В текущем году участниками рынка при координации Национального Банка также запланирована реализация ряда пилотных проектов в сфере цифровых активов, включая:

- выпуск стейблкоинов, обеспеченных национальной валютой (в том числе, цифровым тенге), для расчетных операций с цифровыми активами;

- токенизация финансовых активов, недвижимости и выпуск токенов, приравненных к ценным бумагам;

- организация систем учета и хранения базового обеспечения по цифровым финансовым активам;

- организация сервисов по обменным операциям с криптоактивами и хранению криптоактивов;

- другие инновационные финансовые сервисы.

Совместно с заинтересованными государственными органами Национальным Банком разработан проект законодательных поправок, обеспечивающих расширение оборота необеспеченных цифровых активов и создание регуляторной базы для цифровых финансовых (обеспеченных) активов.