​Нацбанку направлено предписание

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Глеб МАЛЫХ

Так, с 1 января вступили в силу изменения в Закон РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (Закон об ОСГПО), в соответствии с которыми функции по оценке причиненного ущерба в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП) переданы страховым компаниям.

Напомним, до внесения указанных изменений оценку ущерба транспортных средств после ДТП производили оценщики – независимые эксперты, физические и юридические лица. После внесения изменений в Закон об ОСГПО такая оценка осуществляется страховыми организациями на основании нормативного правового акта, принятого постановлением правления Нацбанка от 28.01.2016 года.

Следует подчеркнуть, что действующие нормы Закона об ОСГПО предусматривают обращение автовладельцев транспортных средств к оценочным организациям – лишь к юридическим лицам и только в случае несогласия с размером оценки страховой организации. Деятельность же оценщиков – физических лиц действующим законодательством исключена.

Таким образом, выявленные ограничения доступа на рынок оценки вреда, причиненного транспортному средству после ДТП, юрлицам и невозможность осуществления деятельности оценщикам-физлицам стали основанием для решения о необходимости принятия мер для развития конкуренции. В связи с этим антимонопольным органом вынесено в адрес Нацбанка предписание о совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции, в части внесения необходимых изменений в нормы Закона об ОСГПО, которые ограничивают конкуренцию на рынке оценки вреда, причиненного транспортному средству после ДТП.

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