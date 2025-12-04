Нацелены на расширение партнерства Международное сотрудничество 4 декабря 2025 г. 1:40 12 Ануар Калмыков Перспективные направления взаимодействия обсуждались в ходе визита главы МИД РК в Берн фото с сайта МИД РК Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев по приглашению Федерального советника, главы Федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса посетил с официальным визитом Берн. В рамках переговоров главы внешнеполитических ведомств отметили дружественный и доверительный характер двусторонних отношений, а также взаимное стремление к их дальнейшему укреплению. Ермек Кошербаев подчеркнул, что Швейцария является надежным и ключевым партнером Казахстана в Европе, отметив устойчивый политический диалог, расширение региональных связей, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. – За более чем три десятилетия дипломатических отношений Астана и Берн выстроили устойчивые политические контакты на высоком уровне, а также конструктивное межправительственное и межпарламентское взаимодействие. Торгово-экономическое сотрудничество является краеугольным камнем и движущей силой нашего партнерства, – отметил глава МИД РК. Особое внимание было уделено торгово-экономическому и инвестиционному сотрудничеству. Как отмечалось, за последние 20 лет объем швейцарских инвестиций в Казахстан достиг 35,8 млрд долларов, а товарооборот за первые десять месяцев 2025 года уже составил 1,2 млрд долларов. В свою очередь Иньяцио Кассис выразил заинтересованность швейцарской стороны в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества, уделив внимание предстоящему председательству Швейцарии в ОБСЕ в 2026 году. Министры также подчеркнули схожесть подходов двух стран к актуальным вопросам международной повестки, отметив большой потенциал взаимодействия в сфере медиации и водной дипломатии. В этой связи стороны выразили удовлетворение подписанием в рамках визита Меморандума о взаимопонимании между Министерством водных ресурсов и ирригации РК и Швейцарским агентством сотрудничества и развития SDC по региональной программе Blue Peace Central Asia. Кроме того, по информации внешнеполитического ведомства, состоялось подписание Меморандума между Институтом внешнеполитических исследований при МИД Казахстана и женевским Центром гуманитарного диалога, предусматривающего реализацию совместных проектов и программ сотрудничества в сферах, представляющих обоюдный интерес. В Берне Ермек Кошербаев также провел встречу с вице-президентом, главой Федерального департамента по экономическим отношениям, образованию и исследованиям Швейцарии Ги Пармеланом. В ходе переговоров стороны подтвердили важность договоренностей, достигнутых по итогам встреч Ги Пармелана с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и Премьер-министром Олжасом Бектеновым, состоявшихся 28 ноября 2025 года в Астане. Состоялся обмен мнениями по активизации взаимодействия в торгово-экономической сфере, включая промышленность, транспорт и логистику, цифровизацию, фармацевтику и финансы. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении политического диалога. – Мы выстроили динамичный и конструктивный диалог. Важно сохранить этот позитивный импульс, активизировать обмены и продолжить углубление сотрудничества по всем направлениям, – подчеркнул глава МИД РК. В рамках официального визита в Швейцарию Ермек Кошербаев также провел встречи с руководством международного аэропорта EuroAirport, топ-менеджментом глобального оператора контейнерных перевозок Mediterranean Shipping Company (MSC), инвестиционно-технологической группы Kanadevia Inova, агропромышленного холдинга Harvest Group и с индустриальным инвестором Роландом Бартолетом. Основной целью встреч стало обсуждение конкретных инвестиционных проектов и перспектив участия швейцарских компаний в развитии и модернизации инфраструктуры и агропромышленного комплекса Казахстана. Генеральный директор EuroAirport, одного из ключевых транспортных хабов Европы, Тобиас Маркерт выразил готовность к развитию новых грузовых и транзитных авиамаршрутов между Азией и Европой с участием авиационной инфраструктуры Казахстана, а также интерес к сотрудничеству в сфере управления аэропортами. На встрече со старшим вице-президентом группы MSC Эдуардом Зигристом обстоятельно обсуждены перспективы развития портовой и логистической инфраструктуры Казахстана и дальнейшей интеграции страны в Транскаспийский международный транспортный маршрут. Компания, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере морских и контейнерных перевозок, рассматривает возможности инвестирования в расширение пропускной способности портов, развитие терминальных мощностей и железнодорожных маршрутов, связывающих Хоргос с Каспием. Председатель наблюдательного совета промышленно-технологической группы Kanadevia Inova Тадаси Иванага представил главе МИД РК проекты по переработке отходов (Waste-to-Energy) с привлечением международных финансовых институтов. Компания обладает значительным опытом и успешно реализовала аналогичные проекты в крупнейших городах Европы и Азии. Независимый предприниматель и инвестор Роланд Бартолет, представляя компанию Schnellstrom, предложил сотрудничество в создании систем хранения энергии, развитии энергетической инфраструктуры для промышленных зон, а также в локализации технологических решений на территории Казахстана. Глава МИД Казахстана подчеркнул, что взаимовыгодное сотрудничество открывает значительный потенциал для трансфера технологий и расширения пула инвестиционных проектов со швейцарским участием. Встречи наглядно продемонстрировали высокий интерес швейцарского бизнеса к Казахстану и готовность компаний к реализации совместных проектов в ключевых секторах экономики. Ермек Кошербаев подтвердил приверженность Казахстана созданию благоприятных условий для инвесторов, активному внедрению передовых технологий и решений, укрепляя свои позиции в качестве стратегически важного торгово-экономического партнера Швейцарии. #МИД #Швейцария #Ермек Кошербаев #Берн