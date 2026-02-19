В состав делегации также вош­ли председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, министр энергетики Ерлан Аккенженов, представители государственных органов и организаций квазигосударственного сектора.

Центральным событием визита стали переговоры с министром иностранных дел Королевства принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Стороны предметно рассмотрели текущее состоя­ние и перспективы развития казахско-­саудовского партнерства.

– Казахстан рассматривает Саудовскую Аравию как близкого и надежного партнера на Ближнем Востоке и в арабском мире. Наши страны объединяют содержательный политический диалог, высокий уровень доверия и близость позиций по широкому спектру глобальных и региональных вызовов, – отметил Ермек Кошербаев.

Министры констатировали поступательную динамику двусторонних отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и стратегической взаимодополняемости. Подтверждена нацеленность на дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы и наполнение сотрудничества конкретными взаимовыгодными проектами.

Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам регио­нальной и глобальной повесток. Отмечена важность координации усилий в рамках международных структур, включая ООН, ОИС, СВМДА, а также формата ОПЕК+. Достигнута договоренность о продолжении тесного межведомственного взаимодействия и согласовании подходов по ключевым международным вопросам.

Отдельный акцент был сделан на раскрытии потенциала торгово-экономи­ческого и инвестиционного сотрудничества. Казахстан выразил заинтересованность в расширении присутствия саудовского капитала в приори­тетных секторах, включая энергетику, инфраструктуру, АПК и зеленую экономику. В свою очередь принц Фейсал бен ­Фархан подтвердил готовность Королевства к дальнейшей активизации деловых связей и углублению практической кооперации по направлениям, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита глава МИД Казахстана провел также ряд двусторонних встреч, в том числе с министром энергетики принцем Абдельазизом бен Салманом Аль Саудом, министром инвестиций Фахадом Аль-Саифом, а также председателем правления компании ACWA Power Мухаммедом Абунаяном. На переговорах обсуждались вопросы расширения взаимодействия в энергетике, привлечения саудовских инвес­тиций и технологических решений в экономику Казахстана.

По итогам визита, как сообщает МИД РК, подписаны межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и о создании Координационного совета между Казахстаном и Саудовской Аравией.