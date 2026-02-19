Нацелены на углубление кооперации Международное сотрудничество 19 февраля 2026 г. 4:30 196 Ануар Калмыков Министр иностранных дел РК Ермек Кошербаев посетил с официальным визитом Королевство Саудовская Аравия. фото с сайта МИД РК В состав делегации также вошли председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов, министр энергетики Ерлан Аккенженов, представители государственных органов и организаций квазигосударственного сектора. Центральным событием визита стали переговоры с министром иностранных дел Королевства принцем Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом. Стороны предметно рассмотрели текущее состояние и перспективы развития казахско-саудовского партнерства. – Казахстан рассматривает Саудовскую Аравию как близкого и надежного партнера на Ближнем Востоке и в арабском мире. Наши страны объединяют содержательный политический диалог, высокий уровень доверия и близость позиций по широкому спектру глобальных и региональных вызовов, – отметил Ермек Кошербаев. Министры констатировали поступательную динамику двусторонних отношений, основанных на принципах взаимного уважения, доверия и стратегической взаимодополняемости. Подтверждена нацеленность на дальнейшее совершенствование договорно-правовой базы и наполнение сотрудничества конкретными взаимовыгодными проектами. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повесток. Отмечена важность координации усилий в рамках международных структур, включая ООН, ОИС, СВМДА, а также формата ОПЕК+. Достигнута договоренность о продолжении тесного межведомственного взаимодействия и согласовании подходов по ключевым международным вопросам. Отдельный акцент был сделан на раскрытии потенциала торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан выразил заинтересованность в расширении присутствия саудовского капитала в приоритетных секторах, включая энергетику, инфраструктуру, АПК и зеленую экономику. В свою очередь принц Фейсал бен Фархан подтвердил готовность Королевства к дальнейшей активизации деловых связей и углублению практической кооперации по направлениям, представляющим взаимный интерес. В рамках визита глава МИД Казахстана провел также ряд двусторонних встреч, в том числе с министром энергетики принцем Абдельазизом бен Салманом Аль Саудом, министром инвестиций Фахадом Аль-Саифом, а также председателем правления компании ACWA Power Мухаммедом Абунаяном. На переговорах обсуждались вопросы расширения взаимодействия в энергетике, привлечения саудовских инвестиций и технологических решений в экономику Казахстана. По итогам визита, как сообщает МИД РК, подписаны межправительственные соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций и о создании Координационного совета между Казахстаном и Саудовской Аравией. #МИД #Ермек Кошербаев #Королевство Саудовская Аравия