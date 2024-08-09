Национальная декада ко Дню молодёжи продолжается в Казахстане

Шестой день проекта посвятили вопросам развития коммуникационных навыков, поддержки инновационного потенциала, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ

По информации пресс-службы МКИ, в регионах прошло свыше 100 мероприятий - мотивационные встречи с молодежью в формате Ted-X, семинары, лекции, посвященные формированию антикоррупционного сознания среди молодых специалистов государственных служб.

В мероприятиях приняли участие эксперты, представители госорганов, полиции, управления образования, а также молодежные организации. В общей сложности, мероприятия охватили более 9000 молодых людей.

Сегодня седьмой день декады – «Еңбек бәрін де жеңбек». Он посвящён воспитанию трудолюбия, повышению экономической активности молодежи.

Ранее мы рассказывали о том, как прошёл пятый день национальной декады молодежи - «Мейірімділік мекені».