Добру и милосердию посвятили пятый день национальной молодёжной декады в Казахстане

Прошёл пятый день национальной декады молодежи - «Мейірімділік мекені», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

По данным ведомства, во всех регионах организовали мероприятия с целью приобщения к культуре волонтерства и благотворительности.

В основном они были направлены на помощь одиноким пенсионерам, многодетным малоимущим семьям, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Не забыли в день добра и про бездомных животных.

К примеру, молодежные ресурсные центры в рамках акции «Дорога в школу» помогли нуждающимся семьям подготовить детей к предстоящему учебному году, предоставив им школьные принадлежности.

У одиноких пожилых людей они провели уборку жилья, купили для них продовольственные корзины.

Тем, кто проживает в частных домах, заготовили дрова на зиму, отремонтировали кровлю. Также молодёжь организовала благотворительные ярмарки и спортивные турниры. Всего доброе дело в день милосердия сделали шесть тысяч молодых казахстанцев.