Стартовал прием заявок на участие в национальной премии «ҮРКЕР - 2024»

Заявки от представителей казахстанских СМИ принимаются с 13 августа по 1 сентября включительно

Фото: пресс-служба МКИ РК

В Минкультуры объявили старт приема заявок на соискание национальной премии «ҮРКЕР» - 2024» в области печатной, радио и интернет – журналистики, сообщает Kazpravda.kz

По данным министерства, участниками премии могут быть республиканские, региональные и международные радиостанции, печатные и интернет-издания, производящие и распространяющие медиаконтент.

Прием заявок будет осуществляться с 13 августа по 1 сентября включительно. Заявленные работы должны быть опубликованы в период с 7 августа 2023 года до 11 августа 2024 года.

Каждый соискатель имеет право на участие только в двух номинациях.

Заявки принимаются на официальном сайте премии по 12-и номинациям:

Лучшее интервью года

Лучший репортаж года

Лучший материал на социальную тему

Лучшее журналистское расследование года

Лучший аналитический материал года

Лучший проект на радиостанции

Лучшая фотография года

Лучший новостной портал года

Лучшее региональное СМИ года

Лучший международный материал о Казахстане в международном СМИ (в области печатной, радио- и интернет-журналистики)

Лучший подкаст года

Лучший You-tube канал года

Оценивать работы будет независимое жюри премии, в состав которого входят авторитетные журналисты, заслуженные деятели отрасли и международные медиаэксперты.

По итогам конкурса лучшему представителю каждой номинации присваивается звание Победителя с вручением памятной статуэтки «ҮРКЕР» - 2024 и денежной премии в размере 1 000 000 тенге.