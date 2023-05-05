Национальной библиотеке РК подарили книги, изданные Международным казахским ПЕН-клубом

Общество, Культура, Литература, США, Европа
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Аманжолова Айман
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5 мая в Национальной библиотеке Республики Казахстан в Алматы (Абая, 14), состоялась акция дарения библиотеке всех книг, изданных Международным казахским ПЕН клубом за годы своей деятельности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Почти десять лет тому назад известный публицист Бигельды Габдуллин был выбран на должность президента Международного казахского ПЕН клуба.

Главной задачей этой элитной писательской организации было продвижение казахской литературы в зарубежные страны. Именно с этой целью Б.Габдуллин задумал перевод и выпуск книг казахской классики в англоязычных странах. Серия получила название «Мы... – казахи» (We are Kazakhs).

Первой ласточкой стал перевод и издание в Нью-Йорке небольшой, но весьма известной повести Бердибека Сокпакбаева «Меня зовут Кожа» (My name is Kozha). Затем Казахский ПЕН клуб перевел и издал в США знаменитый роман «Конец легенды» (End of the Legend) Абиша Кекильбаева.

С каждым годом число книг, издаваемых для англоязычного мира, увеличивалось. Одна за другой увидели свет такие книги, как The Code of the Word Олжаса Сулеймeнова, Selected Poetry Мукагали Макатаева, Lonely Yourt Смагула Елубаева, GHAQLIA Абая, Beauty in Morning Мухтара Ауэзова, Selected Works Герольда Бельгера, The Man-Deer and… Оралхана Бокеева. Далее были переведены и изданы в США и Англии книги Саина Муратбекова, Кажигали Муханбеткалиева, Калихана Искакова, Улукбека Есдаулетова, Серика Аксункарулы, Бигельды Габдуллина.

Надо добавить, что часть изданных книг передавалась в дар Посольствам Казахстана в Вашингтоне, Лондоне, Париже, СМИ, национальным библиотекам. И, как правило, книги казахских классиков выставлялись для продажи в Amazon - в крупнейшую в мире компанию, занимающейся продажей всевозможных товаров и услуг через сеть интернета.

Переводчиками казахских авторов явились известные мастера своего дела из США и Англии, как Catherine Fitzpatrick, Marina Vlaadi, Athanase Vantchev de Thracy, Simon Hollingsworth, Simon Geoghegan, John Farndon, Olga Nakston, Alexei Tsvetkov и др.

Дизайнером всех изданных книг стала Мадина Ниязбаева. 

Все эти книги переведены и изданы за счет Казахского ПЕН клуба и привлеченных средств.

 

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