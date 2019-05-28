Общество

Национальную систему прогнозирования трудовых ресурсов создадут в Казахстане

Айдана Демесинова
До конца 2019 года в Казахстане будет сформирована Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Ежегодно в среднем в декретные отпуска выходят порядка 200 тысяч человек и порядка 100 тысяч уходят на пенсию. Растет доля молодежи, прибывающей на рынок труда, - ежегодно около 180 тысяч выпускников ТиПО и вузов. Необходимо их обеспечить востребованными навыками и достаточным количеством стартовых рабочих мест. К 2025 году возможны структурные дисбалансы, связанные прежде всего с дефицитом кадров средней квалификации, сократится спрос на низкоквалифицированный труд, а требования к рабочей силе повысятся. Дополнительная потребность в кадрах по оценкам составит более 573 тысяч человек, предполагается увеличение числа средне- и высококвалифицированных рабочих мест. В разрезе отраслей основная потребность в наемных работниках ожидается в сфере торговли и образования при незначительном сокращении в сфере электро- и энергоснабжения и прочих индивидуальных услуг", - привел данные министр.

Он отметил, что для решения прогноза потребности рынка труда в кадрах до конца 2019 года будет сформирована Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов.

"Ее главная задача – прогнозирование предложения трудовых ресурсов на рынке труда и формирование спроса на востребованные для экономики кадры. Национальная система прогнозирования базируется на трехуровневой методике на основе демографической модели до 2050 года, макроэкономической модели рынка труда до 2025 года и краткосрочного прогноза на предстоящие два года", - сообщил Сапарбаев.

По его словам, определен порядок взаимодействия всех госорганов, алгоритмы расчетов и методики через единые правила. Кроме того, совместно с НПП "Атамекен" планируется провести опрос работодателей для использования результатов при формировании краткосрочного прогноза.

"В целом результаты национальной системы прогнозирования будут использованы в организации краткосрочной подготовки и переподготовки, при формировании государственного образовательного заказа на подготовку специалистов техническим и профессиональным, а также с высшим и послевузовским образованием", - отметил глава Минтруда.

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