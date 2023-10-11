Национальный орган по профессиональным квалификациям появился в Казахстане

В рамках реализации Закона «О профессиональных квалификациях» создан Национальный орган по профессиональным квалификациям (НОПК), который будет способствовать повышению качества человеческого капитала, уровня трудоустройства, доходов и профессиональной мобильности казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

Фото: gov.kz

«Цель создания национального органа – обеспечение устойчивой связи системы образования с рынком труда с учетом подготовки кадров и потребности отраслей экономики в трудовых ресурсах, эффективного развития Национальной системы квалификаций в целом», – разъяснил руководитель НОПК Ерасыл Жуманбаев.

Он отметил, что становление НОПК предполагает формирование институтов и единой базы знаний Национальной системы квалификаций (НСК), внедрение успешной международной практики в области признания профессиональных квалификаций.

Рынок труда меняется под влиянием глобальных трендов, технологического прогресса, цифровизации экономики, как следствие, образуется разрыв между требованиями работодателей и квалификацией работников, особенно выпускников организаций образования. Поэтому возникает необходимость постоянного обновления профессиональных знаний, навыков и компетенций казахстанцев.

Создание в республике НСК отвечает на несколько вопросов, 2 из них являются основными.

«Что должны знать и уметь?». Для этого разрабатываются и актуализируются отраслевые рамки квалификаций, профессиональные стандарты.

Второй вопрос: «Чему и как учить?». На него отвечают учебные программы организаций образования.

Таким образом, НСК позволит сформировать в стране единый формат признания квалификаций, как в рамках формального, так и неформального (информального) обучения, а также обучения на рабочем месте, создаст прозрачную систему достижения и признания квалификаций.