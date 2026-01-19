Национальный павильон Казахстана открыли на юбилейной выставке в Берлине

124
Дана Аменова
специальный корреспондент

В дни проведения юбилейной, сотой по счёту международной выставки Grüne Woche и конференции Global Forum for Food and Agriculture Казахстан уверенно заявил о себе как о динамичном и надёжном партнёре в сфере агропромышленного комплекса и торговли

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Делегация во главе с министром торговли и интеграции РК Арманом Шаккалиевым приняла участие в ключевых мероприятиях «Зелёной недели», объединивших лидеров аграрной политики, бизнеса и международных организаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минторговли 

По данным ведомства, центральным событием стало открытие национального павильона Казахстана, который на протяжении всей выставки служит площадкой для диалога, презентации экспортного потенциала и обсуждения перспектив промышленной кооперации.

Экспозиция продемонстрировала возможности Казахстана в сфере производства и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, внедрения современных агротехнологий и развития устойчивых агросистем. Павильон вызвал высокий интерес со стороны немецких и международных партнёров, подтвердив растущий спрос на казахстанскую продукцию и совместные проекты.


На полях GFFA министр Арман Шаккалиев провёл серию двусторонних встреч с ключевыми международными партнёрами, включая Федерального министра сельского хозяйства, продовольствия и региональной идентичности Германии Алоиса Райнера, статс-секретаря Федерального министерства экономики и энергетики Томаса Штефена, исполнительного директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса, а также заместителя генерального директора Всемирной торговой организации Жан-Мари Паугама.

Обсуждения были сосредоточены на практических вопросах расширения торговли, снятия барьеров, устойчивости продовольственных цепочек и усиления взаимного присутствия на рынках. 


Отдельный блок переговоров был посвящен развитию аграрного сотрудничества и технологического партнёрства. Казахстанская делегация провела предметные встречи с Федеральным министром национальной продовольственной безопасности и исследований Пакистана Рана Танвиром Хуссейном, госсекретарём Федерального министерства сельского хозяйства Германии Маркусом Шиком, директором Альянса германского агробизнеса Пером Бродерзеном, вице-президентом компании CLAAS по региону Восточной Европы и Центральной Азии Михаэлем Байером, а также руководителями проектов APD Йоном Клаусом и ADT Уве Веддиге.

В центре внимания находились вопросы локализации производства, модернизации сельхозтехники, внедрения немецких стандартов качества, развития семеноводства и водоэффективных решений.



Казахстанская сторона также активно участвовала в профильных дискуссиях Немецкого альянса агробизнеса, включая панельную сессию по устойчивому водопользованию и инновационным агротехнологиям, а также круглый стол Kazakhstan –Germany Agro & Water Nexus. Эти площадки позволили перейти от общих подходов к обсуждению конкретных моделей кооперации, совместных пилотных проектов и технологического трансфера.

На фоне насыщенной деловой повестки было отмечено, что торгово-экономические отношения между Казахстаном и Германией продолжают укрепляться. По итогам января–ноября 2025 года товарооборот между двумя странами достиг 3,91 млрд долларов США, при этом экспорт Казахстана в Германию вырос на 7,9% и составил 1,17 млрд долларов США, что отражает устойчивый интерес немецкого рынка к казахстанским поставщикам и продукции с высокой добавленной стоимостью.

Важным практическим результатом визита стала договорённость министра Армана Шаккалиева с исполнительным директором Восточного комитета немецкой экономики Михаэлем Хармсом о проведении в марте видеоконференции с участием бизнеса и профильных ведомств. В рамках ВКС планируется детально обсудить конкретные проекты кооперации в агропромышленном комплексе и экспортоориентированных отраслях.

Дополнительно стороны подтвердили планы организации визита немецкой делегации в Казахстан в апреле, где основной фокус будет сделан на запуск совместных инвестиционных и производственных инициатив.  

#выставка #юбилей #Берлин #павильон #Grüne Woche

