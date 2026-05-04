Национальный стандарт качества данных утвердят в Казахстане

Президент
Дана Аменова
специальный корреспондент

Об этом стало известно в ходе выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на втором заседании Совета по развитию искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду 

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан формирует благоприятную среду, призванную привлекать специалистов и инвестиции со всего мира.

«Для позиционирования страны как наиболее комфортного регионального хаба упрощаются и полностью оцифровываются иммиграционные процедуры. Одним из ключевых инструментов здесь стало недавнее внедрение «Золотой визы», которая дает право на долгосрочное резидентство, а также всеобъемлющий пакет преференций, включая значительные налоговые послабления и освобождение от избыточной административной нагрузки. Обладатели «Золотой визы» и члены их семей получат беспрепятственный доступ к качественному образованию и медицине наравне с нашими гражданами, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что для успешного применения искусственного интеллекта необходимо внедрение датацентричной (ориентированной на данные) модели.

«Структурированные данные – это экономическая основа развития искусственного интеллекта, превращающего потенциал технологий в реальную производительность. И здесь именно язык выступает тем фундаментальным слоем, который связывает всю систему воедино. Требуется полноценная интеграция казахского языка в современные цифровые системы, чтобы четко структурировать данные и добиться масштабного внедрения инноваций. Без общих данных, их совместимости и машиночитаемости никакой, даже самый сложный алгоритм не обеспечит реального экономического эффекта. Огромный массив ценнейшей информации до сих пор остается вне цифрового оборота, пребывая в бумажных архивах. Мы теряем время и возможности», – подчеркнул Президент.

Также он добавил, что Правительству надо в кратчайшие сроки преобразовать все архивные и текущие данные в качественные датасеты, пригодные для обучения моделей искусственного интеллекта. В свою очередь Агентству по стратегическому планированию и реформам следует утвердить национальный стандарт качества данных, обеспечив их доступность для экономики, науки и бизнеса.

«В целом, для полного перехода к датацентричной модели управления Правительству требуется пересмотреть всю нормативную базу и архитектуру государственных программ. Ключевой показатель эффективности – стандартизация и интеграция данных в единую сеть так называемых «озер данных». Если этот переход не произойдет в скором времени, наши инвестиции в инновационную инфраструктуру, по большому счету, уйдут в песок», – заявил Глава государства.

#Акорда #стандарт #ИИ #качество #данные

Популярное

Все
ОАЭ объявили о выходе еще из одной организации
25 млн тенге выманил лже-сотрудник СЭР у главы компании в Шымкенте
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
В Сеуле провели соревнования по сну
В Астане начался второй этап LRT
Пациентам в коме упростили процедуру оформления инвалидности
Cамые большие аэропорты в мире: топ-5
Почти 2 млрд тенге выделили на ремонт теплосетей и оборудования ТЭЦ Риддера
Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержали в Алматы
Школьник из Астаны стал лучшим на чемпионате по дрон-футболу в США
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Казахстанская Федерация бадминтона запустила цифровой ИИ рейтинг спортсменов
Апрельская инфляция показывает замедление в Казахстане
Тысячи астанчан приняли участие в масштабном благотворительном марафоне
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Первый университет искусственного интеллекта в ЦА откроется в Казахстане
Токаев поручил проработать ключевые параметры проекта «Долина ЦОД»
Президент: Цифровизация экономики – требование времени
Национальный стандарт качества данных утвердят в Казахстане
С тремя золотыми медалями завершили казахстанские боксеры этап Кубка мира
Международные эксперты провели обучение реставраторов в Казахстане
Байопик о Майкле Джексоне поставил рекорд по кассовому сбору
В Акорде прошли переговоры с Президентом Израиля в расширенном составе
Казахстанский школьник отличился на международных чемпионатах по робототехнике
Вручены государственные награды от имени Президента
Астанчанину в соцсетях заказали поджог дома
Президент поздравил короля Виллема-Александра с национальным праздником Нидерландов
Капитан «Манчестер Юнайтед» повторил достижение Роналду
Казахстан и Израиль наращивают взаимодействие
Суд вынес приговор блогерам Жанабыловым
Коллекторы и МФО скупали персональные данные казахстанцев
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Бизнесвумен и застройщица Мольдир Суюншали попала под следствие АФМ
Мировых производителей сельхозтехники встретили в Кабмине
Книги из пятнадцати стран представили на выставке-ярмарке в Астане
ВАП выявил нарушения в администрировании программы «Болашак»
Депутаты рассмотрят закон о госслужбе
В прокат вышел фильм «Мүшел жас»
Работу подпольного интернет-казино пресекли в Шымкенте
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
В Астане появятся новые точки притяжения
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене

Читайте также

Президент предложил рассмотреть вопросы внедрения ИИ в пром…
Президент: Цифровизация экономики – требование времени
Токаев поручил проработать ключевые параметры проекта «Доли…
Первый университет искусственного интеллекта в ЦА откроется…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]