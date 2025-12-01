Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации Минфина, с 1 января 2026 года в Казахстане начнёт действовать Национальный каталог товаров (НКТ) – единая государственная база данных, где будет собрана информация обо всех товарах, разрешённых к продаже на территории страны.

Каждому товару присваивается уникальный код NTIN, который позволит отследить его путь от производителя до покупателя.

Напомним, в республике расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. Соответствующий приказ опубликовало Минторговли.

Ранее стало известно, что новый механизм контроля выписки электронных счетов-фактур с 1 января 2026 года вводят в Казахстане. Автоматизированный контроль предусматривает возможность выписки ЭСФ только при наличии подтвержденных легальных расходов, то есть в пределах доступного баланса НДС.