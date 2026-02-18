В области Жетісу состоялась встреча с представителями научной и творческой интеллигенции региона, посвященная проекту новой Конституции и предстоящему республиканскому референдуму. Открытый разговор прошел в формате разъяснительного диалога с участием членов Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!», сообщает Kazpravda.kz

Фото: МКИ РК

Во встрече приняла участие заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан, заместитель председателя коалиции Аида Балаева.

Выступая перед участниками, Аида Балаева акцентировала, что проект новой Конституции задает новую парадигму развития страны, где на первый план выдвигается человек и его достоинство, а интеллектуальный потенциал становится стратегическим ресурсом.

«Ключевой смысл проекта новой Конституции – защита достоинства каждого гражданина и обеспечение устойчивого развития страны. И принципиально важно, что впервые на конституционном уровне в числе высших ценностей закреплены «образование», «наука» и «инновации». Это означает опору на знания, научную мысль и творческий потенциал как на реальные факторы прогресса, без которых невозможно быть конкурентоспособными в эпоху новых технологий и искусственного интеллекта», – подчеркнула она.

Отдельно было отмечено, что обсуждение проекта проходило в широком общественном формате. Предложения поступали через цифровые платформы e-Otinish и eGov, а сама работа Конституционной комиссии велась открыто и с прямыми трансляциями общественных обсуждений.

«Наша прежняя Конституция принималась более 30 лет назад, в период, когда перед страной стояли вызовы выживания. Сегодня повестка другая: перед нами задачи развития. Поэтому нам важно смотреть на 10-20-30 лет вперед, чтобы обеспечить устойчивое процветание и передать нашим детям достойную страну. Проект новой Конституции усиливает ключевые ценности: приоритет человеческого капитала, опору на науку и инновации, укрепление межнационального и межконфессионального согласия, а также уважение к многообразию культур и языков, которыми богат Казахстан», - отметил депутат Мажилиса Никита Шаталов.

Вопросы развития человеческого капитала и подготовки кадров обозначил председатель правления – ректор Казахского национального педагогического университета имени Абая Болат Тлеп. В гуманитарном блоке прозвучали предложения от председателя филиала общественного объединения «Международное общество «Қазақ тілі» области Жетісу Амре Арына, а культурное измерение разговора подчеркнул художественный руководитель Казахского драматического театра имени Б. Римовой Сагындык Жумадил.

Председатель филиала общественного объединения «Международное общество «Қазақ тілі» области Жетісу Амре Арын подчеркнул важность ключевых принципов, закреплённых в Конституции, и их влияние на развитие государства и укрепление авторитета страны в мире.

«Считаю очень жизнеспособными такие принципы, закреплённые в Основном Документе, как целостность страны и территории, права и свободы человека, светскость государства, цифровизация, добровольный и равноправный брак между мужчиной и женщиной, справедливость, закон и порядок, защита природы. Таким образом роль гражданского общества в управлении государством возрастёт, наш государственный процесс будет развиваться, а авторитет нашей страны в мировом сообществе -укрепляться», - отметил он.

Художественный руководитель Казахского драматического театра имени Бикена Римова Сагындык Жумадил отметил важность принципов, закреплённых в Конституции.

«Ценность независимости и государственности также чётко отражена в Конституции. Целостность нашей земли, прочность наших границ, единство народа - это главное богатство государства. Эти принципы - не просто политическая позиция, а священные понятия в сердцах каждого гражданина»,- сказал он.

В завершение встречи участники подчеркнули важность осознанного выбора и личной ответственности каждого в предстоящем референдуме, отметив, что конституционные нормы должны работать на практике, укрепляя доверие между государством и обществом.