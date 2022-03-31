Одним из корифеев науки, стоявшим у истоков зарождения в Казахстане перспективных направлений в сфере теории управления и информационных технологий, является заслуженный деятель науки РК, академик НАН, доктор технических наук, профессор Абдыкаппар Ашимов, отмечающий в этом году свое 85-летие.

Информационные технологии стали ключевыми в XXI веке. В большинстве стран инициатором и катализатором развития инноваций и цифровизации выступает государство. Казахстан не является исключением.

Исследования казахстанских ученых, в том числе академика Абдыкаппара Ашимова, являющегося также президентом Меж­дународной академии информатизации, вносят ощутимый вклад в разработку и развитие теории управления, информационных и вычислительных технологий и систем.

Становление этого выдающегося ученого, этапы его научной деятельности можно отслеживать как логическую цепочку развития перспективного, относительно нового научного направления: кибернетика – автоматизация – информатизация – цифровизация.

Абдыкаппар Ашимов родился 1 января 1937 года в селе Берлик Коктерекского района Джамбулской области. Он испытал нелегкое детство, очень большие трудности в предвоенные, военные и послевоенные годы, рано остался без родителей: мать умерла, когда ему было три года, а через два года репрессировали отца.

Стремление юноши отдать дань памяти своим безвременно ушедшим родителям выразилось в отличных достижениях в учебе и серьезном отношении к труду, надежде только на себя, что и сформировало его как человека целеустремленного и волевого, определив в дальнейшем весь его жизненный путь.

Успешно окончив в 1954 году школу, он с легкостью поступает на металлургический факультет Казахского горно-металлургического института (ныне Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева) по специальности «металлургия цветных, редких и благородных металлов» и со свойственной ему увлеченностью погружается в учебную и общественную работу.

В 1959 году из выпускников факультета впервые была сформирована группа для продолжения учебы по курсу «Автоматизация металлургических процессов», в которую включили и Абдыкаппара Ашимова, хорошо зарекомендовавшего себя в качестве способного студента. Важнейший период своего окончательного научного становления Абдыкаппар Ашимович связывает с обучением в аспирантуре Мос­ковского института стали и сплавов (МИСиС).

В 1960 году он поступил в очную аспирантуру МИСиС по рекомендации проректора по учебной работе Е. А. Букетова. Данный институт в то время выступал одним из ведущих в области автоматизации технологических процессов. Абдыкаппар Ашимович учился на кафедре автоматизации металлургии цветных и редких металлов, которую возглавлял видный ученый, доктор технических наук, профессор Д. И. Лисовский. Формирование А. А. Ашимова как молодого ученого проходило под влиянием широко известных научных школ Московского института стали и сплавов и Института проблем управления АН СССР.

На становление научных интересов будущего исследователя оказал авторитет выдающихся ученых: академиков С. В. Емель­янова, В. А. Иванова, А. А. Красовского, Г. С. Поспелова, Я. З. Цыпкина и других. Абдыкаппар Ашимович первым из казахстанских ученых защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по этой специальности, открыв дорогу для будущих ученых нашей республики.

По возращении в Казахский политехнический институт Абдыкаппар Ашимов начинает плодотворно заниматься научной работой, проводит ряд исследований по решению задач прогнозирования и оптимизации металлургических процессов с использованием методов математического моделирования, идентификации и адаптивного управления технологическими процессами в цветной металлургии. В этот период он заведует кафедрой автоматизации металлургических процессов.

В 1989 году впервые в стране под его руководством была соз­дана кафедра технической кибернетики. Ее костяк образовали молодые выпускники и аспиранты московских и ленинградских вузов. В 1972-м он защищает диссертацию в Московском институте стали и сплавов на со­искание ученой степени доктора технических наук.

За короткий период коллектив кафедры завоевал лидирующее положение в институте. Впервые в Казахстане под руководством Абдыкаппара Ашимова была создана казахстанская научная школа по разработке теоретичес­ких основ моделей и методов автоматических и автоматизированных систем в цветной металлургии.

Была создана и внедрена автоматизированная система управления на таких крупных промышленных предприятиях, как Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Чимкентский свинцовый завод, Балхашский горно-металлургический комбинат, актюбинские заводы «Актюбрентген», «Актюбсельмаш» и других объектах народного хозяйства тогдашней Каз­ССР. В это время молодой ученый с присущей ему настойчивостью фактически начинает создавать основу будущей казахстанской научной школы по современной теории управления.

В 1976 году Абдыкаппар Ашимович был назначен ректором Казахского политехнического института им. В. И. Ленина как перспективный и востребованный организатор и управленец. Под его руководством внедряются в практику нормативно-методическая база, комплексная система управления качеством подготовки специалистов с высшим образованием.

В 1985 году эта работа была отмечена серебряной медалью ВДНХ в Москве. Будучи талант­ливым педагогом, он уделяет много внимания подготовке и становлению молодых ученых. Под его научным руководством успешно защитились 10 докторов и более 50 кандидатов наук. При непосредственном учас­тии профессора и его учеников К. Ш. Асау­баева, Б. А. Джапарова, Г. З. Казиева, К. С. Сагынгалиева, Д. Ж. Сыздыкова, С. П. Соколовой, Г. М. Тохтабаева, У. А. Тукеева, Д. Н. Шукаева, Д. К. Сулеева и других выполнены фундаментальные и прикладные исследования в области современной теории автоматического управления и организационных систем.

За создание и внедрение АСУТП газового тракта и пылеулавливания на Жезказганском медеплавильном заводе в 1989 году ему было присуждено звание лауреата премии Совета министров Казахской ССР в области науки и техники.

В период его руководства Каз­ПТИ была значительно расширена инфраструктура вуза, воздвигнуты наиболее крупные учебные корпуса: главный корпус, корпуса нефтяного факультета, военной кафедры и столовой, полезная площадь которых составила более 80% общей площади института. В 1984 году КазПТИ за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и развитие научных исследований наградили орденом Трудового Красного Знамени.

Вопрос создания самостоятельного научного учреждения по информационно-вычис­лительным технологиям в Академии наук Казахской ССР поднимался неоднократно. Предполагалось открытие вычислительного цент­ра как крупного подразделения, затем Института кибернетики. Еще раньше в Институте математики и механики был образован сектор кибернетики. При активном участии профессора Абдыкаппара Ашимова был организован Институт проблем информатики и управления, в котором он стал первым директором.

Им выполнена большая работа по организации и становлению нового института, разработке его перспективной научной программы и ориентации коллектива на решение актуальных задач фундаментального и прикладного характера. В составе нового научного учреждения было открыто 15 лабораторий, причем по таким перспективным направлениям, как динамическая логика, перспективные системы и сети, интегрированные интеллектуальные и роботизированные системы и другие.

В начале 90-х в связи с распадом СССР немало ученых, работающих в системе АН СССР и отраслевой науке, стали терять творческие связи и ощущение своей необходимости государству и обществу, и в 1993 году по инициативе российских ученых была создана Международная академия информатизации. В 1994-м появилось казахстанское отделение, президентом которого был избран академик НАН РК, доктор технических наук, профессор Абдыкаппар Ашимов – ведущий ученый в области теории систем управления и технической кибернетики. В 1994 году постановлением Кабинета министров РК Абдыкаппар Ашимов был назначен председателем Высшей аттестационной комиссии РК, где под его руководством и непосредственном участии создана нормативно-методическая база и отлажена технология экспертизы аттестационных дел научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Одно­временно Абдыкаппар Ашимович был научным консультантом Института проблем информатики и управления.

В 2013 году этот институт был переименован в Институт информационных и вычислительных технологий (ИИВТ). В настоящее время профессор Абдыкаппар Ашимов является заведующим лабораторией «Сис­темный анализ и управление» этого института.

Сегодня ИИВТ – ведущая научно-исследовательская организация Казахстана в области научных разработок: технологий информационной безопасности, робототехнических, аэрокосмичес­ких и интеллектуальных систем, больших данных, машинного обу­чения, цифровизации отраслей экономики. В состав института входит 17 лабораторий, из них три – в филиале Нур-Султана, пять лабораторий в парке информационных технологий «Алатау». Проводимые исследования ИИВТ реализуются по приоритетным госпрограммам «Цифровой Казахстан», «Киберщит Казахстан», «Индустрия 4.0» и другим.

Под руководством профессора Абдыкаппара Ашимова разрабатывается важный для страны научный проект «Теория параметрического регулирования развития рыночной экономики». Полученные результаты находятся на стыке теорий динамичес­ких систем, дифференцируемых отображений, информационных технологий и макроэкономической теории. Актуальность работы заключается как в развитии прикладной математики и макроэкономичес­кой теории, так и в разработке эффективных информационных технологий мирового уровня для макро­экономического анализа и выработки рекомендаций в сфере оптимальной экономической политики.

Данная работа рекомендована для внедрения Агентству финансового надзора РК, Нацио­нальному банку РК, Агентству по стратегическому планированию и реформам РК, Министерству торговли и интеграции РК.

Абдыкаппар Ашимович относится к числу наиболее публикуемых и цитируемых авторов страны. Итоги многолетней творческой деятельности ученого отражены более чем в 460 трудах, из них монографий – 23, патентов – 15. Опубликованные им труды отслеживаются в одном из крупнейших издательских домов мира Elsevier, единой реферативной базе Scopus, поисковых системах Scirus, Google Scholar, общероссийском математическом портале Math-Net.ru и других.

Заслуги Абдыкаппара Ашимова отмечены орденами «Дружба народов», «Парасат» и «Барыс» II степени. В юбилейный год коллектив ИИВТ поздравляет его и желает крепкого здоровья, семейного благополучия, творчес­ких успехов, выражая при этом особую благодарность и признательность за большой вклад в дело становления института и в развитие теории управления и информационных технологий.