Технологии Научный путь академика Ашимова, стоявшего у истоков цифровизации Казахстана 31 марта 2022 г. 2:00 Галым Мутанов, академик НАН РК Одним из корифеев науки, стоявшим у истоков зарождения в Казахстане перспективных направлений в сфере теории управления и информационных технологий, является заслуженный деятель науки РК, академик НАН, доктор технических наук, профессор Абдыкаппар Ашимов, отмечающий в этом году свое 85-летие. Информационные технологии стали ключевыми в XXI веке. В большинстве стран инициатором и катализатором развития инноваций и цифровизации выступает государство. Казахстан не является исключением. Исследования казахстанских ученых, в том числе академика Абдыкаппара Ашимова, являющегося также президентом Международной академии информатизации, вносят ощутимый вклад в разработку и развитие теории управления, информационных и вычислительных технологий и систем. Становление этого выдающегося ученого, этапы его научной деятельности можно отслеживать как логическую цепочку развития перспективного, относительно нового научного направления: кибернетика – автоматизация – информатизация – цифровизация. Абдыкаппар Ашимов родился 1 января 1937 года в селе Берлик Коктерекского района Джамбулской области. Он испытал нелегкое детство, очень большие трудности в предвоенные, военные и послевоенные годы, рано остался без родителей: мать умерла, когда ему было три года, а через два года репрессировали отца. Стремление юноши отдать дань памяти своим безвременно ушедшим родителям выразилось в отличных достижениях в учебе и серьезном отношении к труду, надежде только на себя, что и сформировало его как человека целеустремленного и волевого, определив в дальнейшем весь его жизненный путь. Успешно окончив в 1954 году школу, он с легкостью поступает на металлургический факультет Казахского горно-металлургического института (ныне Казахский национальный исследовательский технический университет им. К. И. Сатпаева) по специальности «металлургия цветных, редких и благородных металлов» и со свойственной ему увлеченностью погружается в учебную и общественную работу. В 1959 году из выпускников факультета впервые была сформирована группа для продолжения учебы по курсу «Автоматизация металлургических процессов», в которую включили и Абдыкаппара Ашимова, хорошо зарекомендовавшего себя в качестве способного студента. Важнейший период своего окончательного научного становления Абдыкаппар Ашимович связывает с обучением в аспирантуре Московского института стали и сплавов (МИСиС). В 1960 году он поступил в очную аспирантуру МИСиС по рекомендации проректора по учебной работе Е. А. Букетова. Данный институт в то время выступал одним из ведущих в области автоматизации технологических процессов. Абдыкаппар Ашимович учился на кафедре автоматизации металлургии цветных и редких металлов, которую возглавлял видный ученый, доктор технических наук, профессор Д. И. Лисовский. Формирование А. А. Ашимова как молодого ученого проходило под влиянием широко известных научных школ Московского института стали и сплавов и Института проблем управления АН СССР. На становление научных интересов будущего исследователя оказал авторитет выдающихся ученых: академиков С. В. Емельянова, В. А. Иванова, А. А. Красовского, Г. С. Поспелова, Я. З. Цыпкина и других. Абдыкаппар Ашимович первым из казахстанских ученых защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук по этой специальности, открыв дорогу для будущих ученых нашей республики. По возращении в Казахский политехнический институт Абдыкаппар Ашимов начинает плодотворно заниматься научной работой, проводит ряд исследований по решению задач прогнозирования и оптимизации металлургических процессов с использованием методов математического моделирования, идентификации и адаптивного управления технологическими процессами в цветной металлургии. В этот период он заведует кафедрой автоматизации металлургических процессов. В 1989 году впервые в стране под его руководством была создана кафедра технической кибернетики. Ее костяк образовали молодые выпускники и аспиранты московских и ленинградских вузов. В 1972-м он защищает диссертацию в Московском институте стали и сплавов на соискание ученой степени доктора технических наук. За короткий период коллектив кафедры завоевал лидирующее положение в институте. Впервые в Казахстане под руководством Абдыкаппара Ашимова была создана казахстанская научная школа по разработке теоретических основ моделей и методов автоматических и автоматизированных систем в цветной металлургии. Была создана и внедрена автоматизированная система управления на таких крупных промышленных предприятиях, как Усть-Каменогорский свинцово-цинковый комбинат, Чимкентский свинцовый завод, Балхашский горно-металлургический комбинат, актюбинские заводы «Актюбрентген», «Актюбсельмаш» и других объектах народного хозяйства тогдашней КазССР. В это время молодой ученый с присущей ему настойчивостью фактически начинает создавать основу будущей казахстанской научной школы по современной теории управления. В 1976 году Абдыкаппар Ашимович был назначен ректором Казахского политехнического института им. В. И. Ленина как перспективный и востребованный организатор и управленец. Под его руководством внедряются в практику нормативно-методическая база, комплексная система управления качеством подготовки специалистов с высшим образованием. В 1985 году эта работа была отмечена серебряной медалью ВДНХ в Москве. Будучи талантливым педагогом, он уделяет много внимания подготовке и становлению молодых ученых. Под его научным руководством успешно защитились 10 докторов и более 50 кандидатов наук. При непосредственном участии профессора и его учеников К. Ш. Асаубаева, Б. А. Джапарова, Г. З. Казиева, К. С. Сагынгалиева, Д. Ж. Сыздыкова, С. П. Соколовой, Г. М. Тохтабаева, У. А. Тукеева, Д. Н. Шукаева, Д. К. Сулеева и других выполнены фундаментальные и прикладные исследования в области современной теории автоматического управления и организационных систем. За создание и внедрение АСУТП газового тракта и пылеулавливания на Жезказганском медеплавильном заводе в 1989 году ему было присуждено звание лауреата премии Совета министров Казахской ССР в области науки и техники. В период его руководства КазПТИ была значительно расширена инфраструктура вуза, воздвигнуты наиболее крупные учебные корпуса: главный корпус, корпуса нефтяного факультета, военной кафедры и столовой, полезная площадь которых составила более 80% общей площади института. В 1984 году КазПТИ за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов и развитие научных исследований наградили орденом Трудового Красного Знамени. Вопрос создания самостоятельного научного учреждения по информационно-вычислительным технологиям в Академии наук Казахской ССР поднимался неоднократно. Предполагалось открытие вычислительного центра как крупного подразделения, затем Института кибернетики. Еще раньше в Институте математики и механики был образован сектор кибернетики. При активном участии профессора Абдыкаппара Ашимова был организован Институт проблем информатики и управления, в котором он стал первым директором. Им выполнена большая работа по организации и становлению нового института, разработке его перспективной научной программы и ориентации коллектива на решение актуальных задач фундаментального и прикладного характера. В составе нового научного учреждения было открыто 15 лабораторий, причем по таким перспективным направлениям, как динамическая логика, перспективные системы и сети, интегрированные интеллектуальные и роботизированные системы и другие. В начале 90-х в связи с распадом СССР немало ученых, работающих в системе АН СССР и отраслевой науке, стали терять творческие связи и ощущение своей необходимости государству и обществу, и в 1993 году по инициативе российских ученых была создана Международная академия информатизации. В 1994-м появилось казахстанское отделение, президентом которого был избран академик НАН РК, доктор технических наук, профессор Абдыкаппар Ашимов – ведущий ученый в области теории систем управления и технической кибернетики. В 1994 году постановлением Кабинета министров РК Абдыкаппар Ашимов был назначен председателем Высшей аттестационной комиссии РК, где под его руководством и непосредственном участии создана нормативно-методическая база и отлажена технология экспертизы аттестационных дел научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации. Одновременно Абдыкаппар Ашимович был научным консультантом Института проблем информатики и управления. В 2013 году этот институт был переименован в Институт информационных и вычислительных технологий (ИИВТ). В настоящее время профессор Абдыкаппар Ашимов является заведующим лабораторией «Системный анализ и управление» этого института. Сегодня ИИВТ – ведущая научно-исследовательская организация Казахстана в области научных разработок: технологий информационной безопасности, робототехнических, аэрокосмических и интеллектуальных систем, больших данных, машинного обучения, цифровизации отраслей экономики. В состав института входит 17 лабораторий, из них три – в филиале Нур-Султана, пять лабораторий в парке информационных технологий «Алатау». Проводимые исследования ИИВТ реализуются по приоритетным госпрограммам «Цифровой Казахстан», «Киберщит Казахстан», «Индустрия 4.0» и другим. Под руководством профессора Абдыкаппара Ашимова разрабатывается важный для страны научный проект «Теория параметрического регулирования развития рыночной экономики». Полученные результаты находятся на стыке теорий динамических систем, дифференцируемых отображений, информационных технологий и макроэкономической теории. Актуальность работы заключается как в развитии прикладной математики и макроэкономической теории, так и в разработке эффективных информационных технологий мирового уровня для макроэкономического анализа и выработки рекомендаций в сфере оптимальной экономической политики. Данная работа рекомендована для внедрения Агентству финансового надзора РК, Национальному банку РК, Агентству по стратегическому планированию и реформам РК, Министерству торговли и интеграции РК. Абдыкаппар Ашимович относится к числу наиболее публикуемых и цитируемых авторов страны. Итоги многолетней творческой деятельности ученого отражены более чем в 460 трудах, из них монографий – 23, патентов – 15. Опубликованные им труды отслеживаются в одном из крупнейших издательских домов мира Elsevier, единой реферативной базе Scopus, поисковых системах Scirus, Google Scholar, общероссийском математическом портале Math-Net.ru и других. Заслуги Абдыкаппара Ашимова отмечены орденами «Дружба народов», «Парасат» и «Барыс» II степени. В юбилейный год коллектив ИИВТ поздравляет его и желает крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, выражая при этом особую благодарность и признательность за большой вклад в дело становления института и в развитие теории управления и информационных технологий.