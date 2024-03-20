«Наурыз базары»: сельхозпроизводители и ремесленники представят товары в Астане

Фото: пресс-служба акимата Астаны

По информации акимата Астаны, ярмарка «Наурыз базары» будет работать в течение трех дней на площадке выставочного центра ЭКСПО.

В этом году для участия в ней в столицу приедут более 50 ремесленников из регионов республики и 8 стран ближнего и дальнего зарубежья, где также отмечают праздник Наурыз.

«Ювелиры, гончарных дел мастера, специалисты по керамике, камню и чеканке, эксперты по ковроткачеству, изготовители народных музыкальных инструментов привезут в Астану изделия ручной работы. Ремесленники съедутся из таких стран, как Турция, Иран, Азербайджан, Узбекистан, Татарстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан. Участники ярмарки «Наурыз базары» представят богатый выбор новых коллекций одежды в этностиле, ювелирных изделий, предметов из керамики, металла, войлока и шелка, сувениров», — сообщили в городской администрации.

Кроме изделий ручной работы, на ярмарке также можно будет приобрести продукты питания напрямую от сельхозтоваропроизводителей.

Для посетителей будет доступна свежая продукция по принципу «от поля до прилавка». Фермеры из регионов страны на продовольственную ярмарку привезут более 200 тонн продукции, в том числе мясные и молочные изделия, овощи и фрукты и мед.

Напомним, что также в программе «Наурыз базары» запланирован фестиваль восточной кухни. Гости смогут отведать Наурыз көже, горячий плов, баурсаки и другие национальные праздничные блюда от лучших заведений столицы.

Кроме того, предусмотрено проведение праздничных концертов, массовых соревнований по национальным видам спорта, open space зоны для творчества, где будут представлены рисование, гончарное искусство, игра на казахских национальных инструментах, лепка. Для юных гостей также организуют национальные игры, такие как аркан тарту, асык ату, тогыз кумалак и многое другое.

В акимате добавили, что ярмарка будет работать 21 марта с 13.00 до 18.00, 22 и 23 марта - с 09.00 до 18.00 часов.