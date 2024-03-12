Наурыз по-новому отпразднуют в Жетысу

Культура и общество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В этом году в области Жетысу разработана новая концепция празднования Наурыз мейрамы: в регионе с 14 по 23 марта пройдет декада Наурызнама, наполненная различными событиями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается, жителей области ожидают тематические выставки, благотворительные и экологические акции, спортивные состязания, концертные программы и многие другие мероприятия с упором на историческую значимость и национальные
традиции.

Только в одном областном центре – городе Талдыкорган 22 марта запланировано проведение свыше 100 мероприятий. Всего в честь Наурыза в разных уголках региона будет установлено более 200 юрт, сообщает пресс-служба акима области Жетысу.

О праздновании Наурыз мейрамы руководство области сообщило сегодня в ходе брифинга, состоявшегося на площадке региональной службы коммуникаций «Жетысу медиа». Подробнее о запланированных мероприятиях рассказал заместитель акима области Марлен Кольбаев.

- В этом году впервые в республике Наурыз отмечается в течение 10 дней в рамках декады Наурызнама. В области Жетысу каждый день декады наполнен соответствующими мероприятиями. Как и по всей республике, в нашей области празднование начнется 14 марта. Это день «Көрісу күні», то есть «Амал мерекесі». Согласно традициям в этот день будет организована встреча с представителями старшего поколения в Центре активного долголетия в Талдыкоргане. Подобные мероприятия будут проводиться во всех районах и городах региона, - сообщил Кольбаев.

По словам спикера, 15 марта, в День благотворительности, в Жетысу ожидается социальный марафон с оказанием предметной помощи нуждающимся, поддержкой пожилых людей, детей-сирот и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

16 марта будет посвящено национальной культуре. В рамках этого направления в регионе пройдут различные мероприятия, связанные с национальными традициями и обычаями. К примеру, в этот день в Талдыкоргане сразу 50 детям проведет обряд «тұсау кесу».

- Такая масштабная церемония проводится впервые. Кроме этого, будут представлены и другие традиции в виде проведения свадебных обрядов, обрядов «бата беру» и многое другое, - отметил заместитель акима области.

17 марта, в «Шаңырақ күні», будет проведен семейный фестиваль, в котором примут участие семьи, состоящие в браке от 10 до 60 лет, то есть 10, 20, 30, 40, 50, 60. Супружеские пары представят свою концертную программу. Таким образом, в этот день будут организованы мероприятия, направленные на чествование семьи, пропаганду семейных ценностей.

А 18 марта, в День национальной одежды, будет организована книжная выставка, где будет представлена историческая литература, посвященная национальной одежде, ее истории, особенностям ношения. Отдельно будет организована выставка, посвященная женскому головному убору – кимешеку.

В этот же день будут организованы конкурсы национальной одежы, а также дефиле современной одежды в национальном стиле.

19 марта – «Жаңару күні». В этот день по традиции будет проведены мероприятия по очистке родников и других водных источников с участием аксакалов. Также в этот день будет организована массовая посадка саженцев молодых деревьев.

20 марта будет посвящено национальным видам спорта. Будут организован игры и спортивные состязания: «көкпар тарту», «жамбы ату», «аударыспақ», «теңге ілу», «қыз қуу», «асық ату», «арқан тарту», «бес тас», «тоғызқұмалақ», «қол күресі».

21 марта - «Ынтымақ күні». В этот день в Талдыкоргане будет организовано большое праздничное шествие, в котором примут участие автолюбители, велосипедисты и пешие участники в национальной одежде. Стартует шествие с проспекта К. Жалаири, в районе парка «Жастар» и дойдет до центральной площади. В этот же день будут организованы ярмарки со сладкой продукцией и фруктами.

- 22 марта станет самым насыщенным по мероприятиям днем. Только в одном областном центре будет организовано свыше 100 мероприятий. Они продлятся с 10 утра до 10 вечера, - сообщил на брифинге Кольбаев.

В главный праздничный день в стилизованном этноауыле в Талдыкоргане продемонстрируют казахскую национальную одежду,
традиции и национальную кухню, проведут спортивные соревнования, выставки-продажи работ ремесленников и мастеров. В ходе концертной программы, которая состоится в парке «Жастар» уже вечером, выступят артисты и творческие коллективы, а закончится все масштабным фейерверком.

А 23 марта в области проведут экологическую акцию «Тазарту күн». Празднование Наурыза в области Жетысу завершится уборкой улиц, территорий парков и скверов с привлечением волонтеров, молодежи и всех желающих.

#Наурыз #Жетысу #праздник

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