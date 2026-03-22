Наурыз в столице проходит в новом формате, объединяя традиции, современные технологии и общественные инициативы в едином праздничном пространстве.

Digital Naурыз на EXPO: погружение в технологии и традиции

Одной из центральных площадок праздника стал Международный выставочный центр EXPO, где с 22 марта с 10:00 развернулась масштабная программа Digital Naурыз.

Посетителей встречает 12-метровый иммерсивный LED-туннель, создающий эффект полного погружения. В центральной части установлен крупный экран с контентом, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта, который переносит гостей в атмосферу традиционного казахского аула.

«Главная идея — соединить культурное наследие с современными технологиями, чтобы гости становились частью происходящего», — сообщили в акимате Астаны.

Одной из ключевых зон стала голографическая экспозиция «Жеті қазына», где с помощью света и визуальных эффектов раскрываются семь ценностей казахской культуры.

Также на площадке проходит книжная ярмарка Nauryz Kitap Fair с участием ведущих издательств, автограф-сессиями и презентациями. Дополняет ее экспозиция Национального центра рукописей и редких книг.

Гости могут принять участие в интерактивных активностях — от футбола с роботом-вратарем до зоны AI Sport, где национальные игры адаптированы с использованием современных технологий.

Празднование на территории EXPO продолжится и 23 марта.

«Закон и порядок»: просвещение и цифровая грамотность

В рамках декады «Наурызнама» на площадке EXPO работает тематическая юрта «Закон и порядок», направленная на повышение правовой культуры и цифровой грамотности.

Посетителям предлагают тестирование по кибергигиене, лекции по кибербезопасности, интерактивные викторины, а также демонстрации технологий, включая робота-собаку и полицейский дрон.

«Программа мероприятий охватывает профилактику правонарушений, кибербезопасность и формирование ответственного поведения», — сообщили в акимате Астаны.

Также проходит социальная акция «Обменяй вейп на спортивный инвентарь».

Дрон-шоу: символы Наурыза в небе над столицей

Одним из самых зрелищных событий стало дрон-шоу на площади «Қазақ елі», превратившее ночное небо в масштабную световую сцену.

Зрителям представили образы юрты, тайказана, каравана с верблюдом, асыка, а также трехмерный тюльпан — символ весны и обновления. Финальным элементом стала надпись «Наурыз құтты болсын!».

«Жители и гости столицы могли наблюдать световые композиции, отражающие богатое традиционное наследие», — сообщили в акимате Астаны.

Массовые гуляния продолжаются на различных площадках Астаны. Для жителей и гостей организованы ярмарки, фуд-корты, мастер-классы, демонстрации национальных обрядов и соревнования по национальным видам спорта — қазақша күрес, садақ ату, асық ату и другим дисциплинам.