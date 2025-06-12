Найден затерянный город XII века?

История
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Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Команда общественного фонда «Охотники за петроглифами» обнаружила в области Жетысу археологические следы, предположительно указывающие на местоположение давно разыскиваемого средневекового города.

фото Ольги Гумировой

– Похоже, мы нашли тот самый город, который давно искали, – говорит исполнительный директор фонда Ольга Гумирова. – Сначала нами были замечены остатки кирпичной кладки в карьере, потом – чудом уцелевшая башня, а позже и стена. Она частично скрыта под землей, но из нее выступают оплавленные кирпичи средневекового периода. Судя по всему, город был сожжен во время монголо-татарского нашествия.

Обнаруженные руины являются первым визуальным исследованием фонда «Охотники за петроглифами». То, что город находился на Великом шелковом пути, придает, по словам Ольги Гумировой, находке еще большую историческую ценность.

– Именно в этом районе действительно может находиться древнее городище, о котором есть упоминание в средневековых письменных источниках, но это пока только предположения, – заметила она. – Когда сотрудники Института археологии имени Алькея Маргулана посмотрели те материалы, которые мы им предоставили, то мнения у них разделились. Необходимы дополнительные детальные исследования и раскопки шурфов, которые профессио­нальные архео­логи должны провести на местности. Они приступят к ним, как только подготовят соответствующие документы. Если информация подтвердится, то, надеюсь, это поможет в защите хребта Ешкиольмес, вошедшего в коллективную номинацию как кандидат в Список памятников
ЮНЕСКО.

#Жетысу #археология #петроглифы

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