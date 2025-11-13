Найдено архивное видео танца Шары Жиенкуловой

Культура
91

Уникальная видеозапись обнаружена в  архиве кинофотодокументов в городе Красногорске Российской Федерации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Скриншот из видео Минкультуры

Уникальная видеозапись с участием первой профессиональной казахской танцовщицы Шары Жиенкуловой была обнаружена в Российском государственном архиве кинофотофонодокументов в городе Красногорске в рамках государственной программы «Архив-2025».

"Этот исторически ценный видеоматериал, на котором артистка исполняет танец под народную песню «Бипыл», в настоящее время хранится в Центральном государственном архиве кино-фотодокументов и звукозаписей РК и ранее нигде не публиковался. Специалисты установили, что видео было снято во время заключительного концерта Декады казахской литературы и искусства, состоявшегося 21 декабря 1958 года. Указанная декада считается одним из первых масштабных культурных событий, познакомивших Советский Союз с культурой и искусством казахского народа", - говорится  в сообщении.

В 1934 году Шара Жиенкулова впервые исполнила казахский национальный танец «Келіншек» в спектакле М. Ауэзова «Айман – Шолпан». Кроме того, в операх Евгения Брусиловского «Қыз Жібек», «Жалбыр» и «Ер Тарғын» она широко популяризировала национальный танец.

 

#танец #Шара Жиенкулова

