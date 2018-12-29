Назарбаев и Путин подвели итоги сотрудничества в 2018 году

Состоялся телефонный разговор Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Елбасы.
В ходе беседы главы государств подвели итоги двустороннего сотрудничества в 2018 году, отметив положительную динамику развития казахстанско-российских связей по широкому спектру направлений.
Президенты также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в российско-украинских отношениях.
Лидеры стран обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и пожелали народам Казахстана и России мира и процветания.
Разговор состоялся по инициативе российской стороны, добавили в пресс-службе.