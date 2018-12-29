Назарбаев и Путин подвели итоги сотрудничества в 2018 году

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Фото: Kazpravda.kz
Состоялся телефонный разговор Главы государства Нурсултана Назарбаева с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

В ходе беседы главы государств подвели итоги двустороннего сотрудничества в 2018 году, отметив положительную динамику развития казахстанско-российских связей по широкому спектру направлений.

Президенты также обсудили актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, в том числе текущую ситуацию в российско-украинских отношениях.

Лидеры стран обменялись поздравлениями по случаю наступающего Нового года и пожелали народам Казахстана и России мира и процветания.

Разговор состоялся по инициативе российской стороны, добавили в пресс-службе.

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