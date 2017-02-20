Назарбаев примет участие в собрании Национальной академии наук

Пресс-служба Акорды распространила анонс предстоящих событий с участием Президента, передает Kazpravda.kz
.
"22 февраля Глава государства примет участие в сессии Общего собрания Национальной академии наук Республики Казахстан, посвященной ее 70-летию", – указывается в сообщении.
Напомним, 14 февраля Нурсултан Назарбаев встретился
с представителями общественности, интеллигенции, политическими деятелями.
В ходе встречи был обсужден широкий спектр актуальных для населения экономических, социальных, общественных вопросов, связанных с осуществляемыми конституционными реформами, модернизацией сельского хозяйства и животноводства, здравоохранения, науки и образования, малого и среднего бизнеса, а также проводимой приватизацией.