Назначен аким города Жанаозен

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Глава Мангистауской области Нурлан Ногаев предложил новую кандидатуру на должность акима Жанаозена вместо добровольного увольнения Айбека Косуакова. Новым кандидатом стал Жансеит Кайнарбаев, занимавший должность заместителя акима города Жанаозен, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на администрацию региона.

Депутаты поддержали предложенную кандидатуру и выразили доверие Кайнарбаеву как опытному менеджеру.

Нурлан Ногаев поблагодарил Айбека Косуакова за проделанную работу и поставил новому акиму ряд задач, связанных с социально-экономическим развитием Жанаозена.