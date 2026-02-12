Назначен новый главный тренер женской сборной Казахстана по борьбе

Кадровые назначения,Борьба
145

Ранее эту должность занимал Кайрат Сагадиев

Фото: пресс-служба НОК РК

Обнародовано имя нового главного тренера женской сборной Казахстана по борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

По информации пресс-службы федерации, на эту должность назначен Нурсултан Темиров.

Он начал свою тренерскую карьеру в 2014 году. В разные годы работал тренером юниорской и молодежной сборных, а также занимал должность старшего тренера национальной команды.

В течение трёх лет был государственным тренером по женской борьбе.

Кроме того, он подготовил четырёхкратного призёра чемпионатов мира Жамилю Бакбергенову, а также ряд других спортсменок, отметили в НОК РК.

 

#назначение #борьба #сборная #тренер

