Назначение пособия по инвалидности полностью автоматизировали в Казахстане

Экономика, Общество
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Новым упрощенным порядком уже смогли воспользоваться 244 услугополучателя.

Фото: Kazpravda.kz

Министерство труда и социальной защиты населения РК полностью исключило человеческий фактор при проактивном оказании государственной услуги «Назначение государственного социального пособия по инвалидности», что позволило сократить срок её оказания до одного рабочего дня, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Ранее данная услуга оказывалась при участии сотрудников НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» и срок её оказания составлял 8 рабочих дней. В феврале рассмотрение заявления на назначение данного пособия было автоматизировано, что позволило оказывать услугу в течение 4 рабочих дней, рассказали в министерстве.

Следующим этапом стало полное исключение человеческого фактора – с начала мая назначение соцпособия по инвалидности проводится посредством информационных систем МТСЗН, что позволило сократить срок оказания услуги ещё до 1 рабочего дня.

Новым упрощенным порядком уже смогли воспользоваться 244 услугополучателя, отметили в ведомстве.

Получить услугу в проактивном формате можно, ответив лишь на одно SMS-сообщение от 1414, давая согласие на проактивное оформление пособия и подтверждая банковский счет. Все необходимые сведения для оказания услуги поступают из информационных систем государственных органов.

В МТСЗН напомнили, что в марте по такому же принципу было автоматизировано проактивное назначение пособия матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» или «Күміс алқа», что также позволило сократить срок оказания услуги до 1 рабочего дня.

До конца года данный подход планируется реализовать ещё по двум другим государственным услугам, добавили в министерстве.

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