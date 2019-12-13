Назван организатор хищения средств Astana LRT

Бывшего заместителя акима Астаны Каната Султанбекова объявили в международный розыск в связи с делом Astana LRT. Об этом сообщил на брифинге руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции Сергей Перов, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Антикоррупционной службой завершается расследование уголовного дела по фактам хищений при строительстве LRT. Следствием раскрыты миллиардные схемы хищений, в которые были вовлечены должностные лица акимата Астаны, Astana LRT и директоры частных компаний. Стало известно, что преступная схема была организована заместителем акима Астаны Канатом Султанбековым и руководителем Astana LRT Арданом Талгатом при пособничестве иностранных и казахстанских компаний", - проинформировал Перов.
По его словам, эти должностные лица при участии руководителей управлений акимата Р.Аманжулова, Ж.Нурпиисова утвердили затраты с завышением на 24 млрд тенге. В эту сумму вошли расходы по разработке проектно-сметной документации, оказание консультационных услуг и технического надзора.
"В свою очередь директоры подрядных организаций заключили мнимые договоры по завышенной цене с субподрядными компаниями и обналичивали средства через лжепредприятия. В результате причинен ущерб государству в размере более 5 миллиардов тенге. По делу привлекаются 5 бывших должностных лиц акимата (из руководящего состава) и 6 руководителей подрядных организаций", - добавил спикер.
Из них пятеро подозреваемых содержатся под стражей, трое объявлены в международный розыск с мерой пресечения "арест".
"В ходе следствия трое обратились с явками с повинной, соответственно в отношении них арест не применялся. До конца текущего месяца планируется объявить об окончании расследования по вышеуказанным фактам. Касательно заключительного этапа строительства по линии LRT и размещению денежных средств в Банке Астаны ожидаются заключения Национального банка и строительной экспертизы. Хочу отметить, что окончательное решение о виновности подозреваемых лиц будет внесено судом", - заключил Перов.
Так, в международном розыске находятся Канат Султанбеков, Талгат Ардан и Даурен Абдыхамитов - один из руководителей подрядных организаций.
Напомним, на совещании по вопросам дальнейшего развития столицы 8 октября Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил активизировать расследование ситуации вокруг строительства линии легкорельсового транспорта (ЛРТ) в городе Нур-Султан.
"Строительство ЛРТ – злополучный проект. Правительство и акимат все же решили продолжать работу по вводу в действие этого, мягко говоря, спорного проекта. Другого выхода, как мне докладывают, уже нет, поскольку слишком далеко зашли. Я хотел бы обратиться к Агентству по противодействию коррупции, поручаю активизировать расследование. Нужно идти не по верхам, констатируя бегство за границу одних, это было запланированное бегство, понятно, и при этом не замечая других. В частности, руководителей акимата, которые когда-то принимали решение, их подписи есть", – сказал Глава государства.
Еще ранее, в ходе расширенного заседания Правительства, Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал качество планирования госбюджета и поручил поставить окончательную точку в вопросе строительства легкорельсового транспорта в Нур-Султане.
Позже аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщал, что проект по строительству LRT в Нур-Султане оптимизировали на 1,2 миллиарда долларов США. Акимат Нур-Султана рассматривал вопрос взыскания с "Астана банк" денег, рассчитанных на строительство LRT.
Стоит отметить, что "Астана банк" 18 сентября 2018 года был лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения Правления Нацбанка РК. 26 ноября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации банка. После того, как Алматинский городской суд рассмотрел и оставил без удовлетворения девять апелляционных жалоб, 9 января 2019 года решение СМЭС города Алматы от 26 ноября 2018 года вступило в законную силу.