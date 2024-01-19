Назван размер пособий по инвалидности и потере кормильца в Казахстане

Общество
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Аменова Дана
Корреспондент

В Минтруда рассказали о том, как и в каком размере выплачиваются пособия по инвалидности и потере кормильца, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как сообщается, по состоянию на 1 января 2024 года численность получателей соцпособия по инвалидности составляет порядка 545,5 тысяч человек, по случаю потери кормильца – порядка 192 тысяч человек.

Размеры госпособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

Размеры пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

Участникам системы обязательного социального страхования в случае наступления социальных рисков осуществляются соцвыплаты из ГФСС.

«По состоянию на 1 января 2024 года социальную выплату по утрате трудоспособности получили 100,2 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 64,3 тыс. семей.  Размеры выплат индивидуальны и зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода. Эти выплаты осуществляются дополнительно к аналогичным пособиям, выплачиваемым из республиканского бюджета», – пояснили в министерстве.

Кроме того, с 1 января 2024 года размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца повышены на 7% в связи с увеличением размера прожиточного минимума.

По решению правительства РК также на 7% были повышены размеры выплат из ГФСС по утрате трудоспособности и по потере кормильца.

«В этом году размеры ГСП по инвалидности от общего заболевания составляли для 1 группы 95 496 тенге, 2 группы – 76 397 тенге, 3 группы – 52 089 тенге. По состоянию на 1 января 2024 года, средний размер социальных выплат из ГФСС по утрате трудоспособности составил 47 445 тенге, по потере кормильца – 51 574 тенге. В 2024 году на осуществление государственных социальных пособий в республиканском бюджете запланировано 633,2 млрд тенге, в том числе по инвалидности – 487,4 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 145,8 млрд тенге», – проинформировали в ведомстве.

В Минтруда добавили, что на выплаты из ГФСС оценочно предусмотрено по случаю потери кормильца – 34,1 млрд тенге, по утрате трудоспособности – 49,6 млрд тенге.

#пособия #инвалидность #Минтруда #потеря кормильца #размер

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