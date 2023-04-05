Назван самый богатый человек в мире

В рейтинге богатейших людей мира лидером стал Бернар Арно, обогнав Илона Маска.

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Ежегодный рейтинг богатейших миллиардеров по версии Forbes возглавил владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние предпринимателя и его семьи оценивается в 211 миллиардов долларов (против 158 миллиардов в предыдущем году), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По итогам кризисного 2022 года французский бизнесмен стал единственным миллиардером в списке, чей капитал превышает 200 миллиардов долларов.

На втором месте оказался лидер прошлогоднего рейтинга - глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск с состоянием в 180 миллиардов долларов. За год из-за падения акций и роста процентных ставок Маск потерял около 40 миллиардов долларов.

Третью строчку в списке занял основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние упало со 171 миллиарда долларов в рейтинге 2021 года до 114 миллиардов в 2022-м.

В топ-5, как и в прошлом году, вошли основатель Oracle Ларри Эллисон (107 миллиардов долларов) и глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (106 миллиардов долларов).

Основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 104 миллиарда (против 129 миллиардов в прошлом году) опустился с четвертого на шестое место.

Богатейшей женщиной мира по версии Forbes стала совладелица L'Orеal Франсуаза Бетанкур-Майерс. Состояние ее семьи оценивается в 80,5 миллиарда долларов.

Forbes подсчитал, что общее состояние миллиардеров составляет 12,2 триллиона долларов. Издание отмечает, что показатель снизился на 500 миллиардов по сравнению с мартом прошлого года, когда выходил аналогичный рейтинг за 2021 год.

Рейтинг богатейших миллиардеров мира Bloomberg Billionaires Index немного отличается от списка Forbes. Согласно ему, Билл Гейтс располагается на четвертом месте, а шестую строчку занял Ларри Эллисон.