Названо имя лауреата Нобелевской премии по медицине и физиологии

Шведский палеогенетик Сванте Пяэбо стал очередным лауреатом Нобелевской премии по физиологии или медицине. Нобелевский комитет присудил ему награду за "его открытия, касающиеся геномов вымерших гомининов и эволюции человека", передает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com.

В своих новаторских исследованиях, говорится в заявлении комитета, Сванте Пяэбо "совершил нечто, казалось бы, невозможное: секвенировал геном неандертальца, вымершего родственника современного человека. Он же сделал сенсационное открытие ранее неизвестного гоминина Денисова. Важно отметить, что Пяэбо также обнаружил, что передача генов произошла от этих ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens после миграции из Африки около 70 000 лет назад. Этот древний поток генов к современным людям имеет физиологическое значение сегодня, например, влияя на то, как наша иммунная система реагирует на инфекции".

Также на этой неделе станут известны лауреаты премий в области физики, химии, литературы (6 октября) и мира (7 октября). Завершится "Нобелевская неделя" в понедельник, 10 октября, премией Шведского государственного банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля.