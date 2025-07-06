Назым Кызайбай принесла Казахстану первое "золото" этапа КМ по боксу

Бокс
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В Астане проходит последний день этапа Кубка мира по боксу, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

В первом финале выступила Назым Кызайбай. Бронзовый призер Олимпийских игр-2024 встретилась в решающем бою с Минакши из Индии.

Казахстанка провела уверенный поединок, одержав итоговую победу. Она стала лучшей в весе до 48 килограммов и принесла стране первое "золото" домашнего ЭКМ.

Напомним, что турнир проходит во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

#бокс #Кубок мира #Назым Кызайбай

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