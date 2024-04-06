Не бороться, а предупредить. Научные подходы к противодействию паводков озвучил эксперт

Паводки
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В комплекс противопаводковых мероприятий включают организационно-хозяйственные, мелиоративные, инженерно-технические, а также работы, связанные с пиаром. Свое видение научного подхода к борьбе с большой водой озвучил на полях СЦК председатель правления АО «Институт географии и водной безопасности» Ахметқал Медеу.

Фото: ortcom.kz

По его словам, необходимо проводить ряд научных исследований. Во-первых, провести оценку рисков возникновения наводнений, ретроспективный анализ данных наводнений, какие были наводнения и с чем они были связаны, выбором наиболее адекватной и перспективной модели наводнения для использования.

 «Необходимо определение характеристик водного режима паводкового периода, определения статистических законов распределения, обеспечение различных значений характеристик половодьев. Второй блок связан с риском негативного воздействия. Мы знаем: при каких условиях, как происходит наводнение. Далее, что ожидает при этих условиях реципиентов, которые подвержены наводнениям», - объяснил спикер.

В данном случае речь идет о населении, инфраструктуре. Градацию рисков поделить на высокий, средний, низкий и использовать соответствующие работы. Потребуется также экономическая оценка рисков наводнений и их картографирование.

По мнению ученого, все это позволит перейти к мерам по противодействию или по снижению риска опасных процессов в виде высоких половодий. Эти меры могут быть использованы до наводнений, во время и после разлива рек.

#регионы #паводки #наводнение

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