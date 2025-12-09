Также, по его словам, ни один тенге из бюджета компенсирован не будет

На заседании Правительства рассмотрели вопрос водообеспечения южных регионов в период предстоящей вегетации. Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость принятия комплексных мер для решения вопросов водообеспечения в условиях продолжающегося маловодного периода. Акцент сделан на диверсификации структуры посевных площадей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Премьер подчеркнул, что первостепенной задачей является сокращение доли влаголюбивых культур и внедрение водосберегающих технологий. Акиматам регионов и уполномоченным ведомствам необходимо обеспечить строгое исполнение индикаторов по диверсификации структуры посевных площадей. Министерству водных ресурсов – не допустить подачу поливной воды сверх утвержденных лимитов.

«Министерство водных ресурсов должно предотвратить случаи подачи воды сверх утвержденных лимитов. Это актуальный вопрос, и я хочу повторить: Министерство сельского хозяйства утвердило соответствующий график по диверсификации посевных площадей, и вся дальнейшая работа должна вестись строго в соответствии с этим графиком. Например, если хозяйству установлено 100 гектаров, и завтра будет засеяно хотя бы на 1 гектар больше, мы не дадим ни капли воды. Если завтра, нарушив показатели, утвержденные Министерством сельского хозяйства, у фермеров возникнут убытки, ни один тенге из бюджета компенсирован не будет. Это нужно открыто донести до людей», — отметил Олжас Бектенов.

В рамках подготовки к вегетационному сезону 2026 года акимам областей также поручено провести ремонт гидротехнических сооружений и ирригационных каналов, находящихся в коммунальной собственности.

Данный вопрос находится на личном контроле Премьер-министра.