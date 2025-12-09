«Не дадим ни капли воды» – Бектенов запретил превышать нормы посевов даже на гектар

161

Также, по его словам, ни один тенге из бюджета компенсирован не будет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства рассмотрели вопрос водообеспечения южных регионов в период предстоящей вегетации. Премьер-министр Олжас Бектенов отметил необходимость принятия комплексных мер для решения вопросов водообеспечения в условиях продолжающегося маловодного периода. Акцент сделан на диверсификации структуры посевных площадей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Премьер подчеркнул, что первостепенной задачей является сокращение доли влаголюбивых культур и внедрение водосберегающих технологий. Акиматам регионов и уполномоченным ведомствам необходимо обеспечить строгое исполнение индикаторов по диверсификации структуры посевных площадей. Министерству водных ресурсов – не допустить подачу поливной воды сверх утвержденных лимитов.

«Министерство водных ресурсов должно предотвратить случаи подачи воды сверх утвержденных лимитов. Это актуальный вопрос, и я хочу повторить: Министерство сельского хозяйства утвердило соответствующий график по диверсификации посевных площадей, и вся дальнейшая работа должна вестись строго в соответствии с этим графиком. Например, если хозяйству установлено 100 гектаров, и завтра будет засеяно хотя бы на 1 гектар больше, мы не дадим ни капли воды. Если завтра, нарушив показатели, утвержденные Министерством сельского хозяйства, у фермеров возникнут убытки, ни один тенге из бюджета компенсирован не будет. Это нужно открыто донести до людей», — отметил Олжас Бектенов.

В рамках подготовки к вегетационному сезону 2026 года акимам областей также поручено провести ремонт гидротехнических сооружений и ирригационных каналов, находящихся в коммунальной собственности.

Данный вопрос находится на личном контроле Премьер-министра.

#регионы #план #посев

Популярное

Все
Осечка на старте
Мы третьи в мире!
Патриарх философской науки Казахстана
Разрушить барьеры молчания
Понять Абая сердцем
Секреты мастеров
Мощное землетрясение произошло в Японии
Новые проекты и возможности
«Кайрат» и «Семей» – в четвертьфинале Лиги чемпионов
Район бьет рекорды
Танцы без границ
Созвучие стиха и песни
«Адал азамат»: внимание к каждому ученику
Рыбу надо спасать
Завоевано 11 наград
Модель серии «45»
Парки становятся краше
Почему у СЭЗ «Сарыарка» низкий КПД
Прорыв в будущее
Когда один двор меняет целый мир
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
В Алматинской области найдена галерея петроглифов
Партию «запрещёнки» пытались доставить в уральскую колонию
Новая аграрная политика Токаева меняет правила игры для бизнеса на селе
Стартовал отбор в элиту Нацгвардии
Инструмент противодействия манипуляциям и фейкам
Индустриальную зону создают в Сатпаеве
Первую красавицу Казахстана выбрали в Алматы
Не только помощь, но и образ жизни
Экономика Жамбылской области вошла в топ-3 по республике
Жанибека Алимханулы лишили боя за три титула: WBO сделала заявление
Добро без громких лозунгов и камер
Европейский Союз и Казахстан: Превращая общие вызовы в общие возможности
Началось строительство сталелитейного завода
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан

Читайте также

Дефицит воды до 1 млрд кубов прогнозируется на юге РК: стру…
Казахстан нарастил объем валовой продукции животноводства д…
В стране растет производство мяса
Посеяли хлопок, вырастили… кластер

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]