"Не хотел открывать секрет" – Бекшин о новой системе по выявлению мест скопления людей

Руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по Алматы, главный государственный санитарный врача города Жандарбек Бекшин рассказал о том, как мониторинговые группы узнают о нарушении карантина в общественных заведениях, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Сейчас внедрена инфосистема, которая определяет, к сожалению, не в режиме онлайн, но в течение одного-двух дней, места массового скопления людей. Если объект постоянно нарушает, то он будет высвечиваться и определяться. Мониторинговые группы уже не вслепую, а хотя бы на 50% знают места постоянного скопления", – сказал Бекшин.
При этом он пояснил, что данная система не собирает информацию с камер видеонаблюдения.
"Не хотел открывать секрет. Есть приспособление, которое регистрирует скопление людей в том или ином здании. Информация поступает в штаб, штаб направляет в районные акиматы и в мониторинговые группы", – рассказал спикер.
В заключение главный санитарный врач города добавил, что систему используют чуть больше недели.
"Пока объема информации у нас нет. Если мы будем видеть полезность этого метода, то он будет продолжаться. В дальнейшем мы будем накладывать данную систему и на заболеваемость, и делать выводы", – подытожил Бекшин.