Фото: Kazpravda.kz
Образование
"Не имеют права": Минпросвещения – на жалобы об уменьшении суммы помощи жамбылским школьникам

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана разъяснили, какая помощь из фонда всеобуча положена детям из социально уязвимых семей на сборы в школу, сообщает Kazpravda.kz.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что по сообщениям некоторых многодетных родителей из Жамбылской области для покупки школьной формы и канцтоваров местные исполнительные органы выделяют по 32 500 тенге и только на одного ребёнка.

Комитет по охране прав детей Министерства просвещения РК на своей странице в Facebook отметил, что «в соответствии с действующим законодательством социально уязвимые семьи должны получить помощь через фонд всеобуча на каждого школьника в семье. Более того, данная сумма для каждого нуждающегося должна составлять не менее 37 389 тенге. Местные исполнительные органы могут увеличить указанную сумму помощи, но не имеют права уменьшать», – акцентировали в комитете.

Финансирование школ, в том числе и поддержка школьников, осуществляется акиматами. В текущем году всем нуждающимся детям, а это более 440 тысяч детей, будет оказана помощь в размере не менее 37 389 тенге на каждого, добавили в ведомстве.

Раньше сумма помощи за счет всеобуча варьировалась от 17 до 37 тысяч тенге. На сегодняшний день уже есть местные исполнительные органы, которые выделяют сумму больше минимальной, констатировали здесь.

«Ранее закупом школьных принадлежностей занимались сотрудники акиматов. Однако родители школьников жаловались на неправильно подобранные размеры и качество школьной формы. Учитывая пожелания многодетных матерей, инициированы изменения в правила оказания помощи социально уязвимым детям.

Поправки приняты для того, чтобы родители напрямую получали деньги на карточный счет и могли самостоятельно выбрать школьную форму, обувь и канцтовары для каждого ребёнка», – пояснили в КОПД Минпросвещения.

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