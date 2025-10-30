Чтобы стать соинвестором, необходимо было пройти регистрацию по реферальной ссылке, внести от 20 до 10 тыс. долларов на криптокошелек и ожидать прибыли. По факту средства перераспределялись между участниками пирамиды, выплаты производились за счет новых поступлений.

На момент пресечения незаконной деятельности в пирамиду было вовлечено 30 граждан, которые вложили свыше 89 млн тенге, сообщили в пресс-службе департамента АФМ по ЗКО. Уголовное дело направлено в суд.

В рамках системной работы по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид Агентством по финансовому мониторингу с начала года окончено 90 досудебных расследований в отношении 31 финансовой пирамиды, обеспечено возмещение ущерба на 7 млрд тенге. Заблокировано более 14 тыс. интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах.

Закрыто свыше 100 противоправных чатов в соцсетях с общей аудиторией 535 тыс. участников. На сайте АФМ размещен список финансовых пирамид. Запущен telegram-бот Baiqa, piramida!, позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.