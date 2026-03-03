«Не могу» и «не хочу»

Колонка обозревателя
Наталья Денисова

С возрастом все чаще вспоминаешь события юности. Недавно поймала себя на мысли о том, что восемь раз в девичестве уходила от родителей пожить самостоятельно и семь – возвращалась, только восьмая попытка удалась. Я научилась жить сама, со своими заботами и на свои деньги к 27 годам. И сколько же абсурдных и опасных историй я пережила со своей неспелой «самостоятельностью» до этого!

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Каждый, наверное, человек хотя бы раз задумывается в юности о том, чтобы уйти из родительского дома. Кажется, будто собственное жилье уже автоматически приносит независимость, взрослую жизнь и ощущение свободы. Но на деле все не так просто: свобода без цели и внутренней ответственности может обернуться не самостоятельностью, а хаосом и бедой.

Нередко под словом «свобода» юные граждане понимают независимость от родительских правил, но забывают, что свобода начинается не с эмоций, а… с финансов. Тот, кто кормит и одевает, почти всегда диктует условия. Поэтому личная свобода невозможна без способности зарабатывать и обеспечивать себя самостоятельно.

Многие желающие «разбежаться» с родителями сталкиваются с реальностью: «Я пока не могу зарабатывать!» Но за этим «не могу» часто скрывается простое «не хочу». Чтобы начать зарабатывать, нужно учиться, развиваться, проявлять настойчивость. Это труд, ответственность и движение вперед.

Иногда за словами «не могу» стоит отсутствие опыта, знаний и уверенности. В этом случае стоит признать: сейчас мне действительно нечего предложить работодателю. А также задаться­ вопросом: что я могу сделать, чтобы изменить это? Ведь желание – это энергия возможностей, а нежелание – беспомощность, прикрытая доводами.

Простая формула остается верной во все времена: хочешь быть свободным – зарабатывай деньги.

Финансовая самостоятельность – лишь часть свободы. Настоящая независимость проявляется в умении принимать решения и нести ответственность за их последствия. Для многих это оказывается самым трудным. Гораздо проще переложить вину за неудачи на родителей, работодателя, обстоя­тельства – на кого угодно, лишь бы не на себя.

Свобода может быть опасной, если в ней отсутствует цель. История Лизы, о которой я узнала от известного тренера по безопаснос­ти, тому пример.

Девушка мечтала избавиться от родительской опеки и наконец-то зажить по своим правилам. Пос­ле смерти бабушки ей досталась квартира, и она переехала туда одна. Однако вместо ответственности пришло чувство вседозволенности. Чтобы не скучать, Лиза сдавала комнату знакомой, устраивала шумные вечеринки, впускала в дом случайных людей. В какой-то момент ее «свобода» обернулась трагедией: во время очередного застолья произошла драка, девушку ранили ножом. Никого рядом не оказалось: все, кто был с ней за одним столом, попросту разбежались. Лиза не выжила…

Эта история кажется преувеличением, но подобных примеров на самом деле много. Когда человек не знает, для чего ему нужна свобода, он теряет контроль­ над собой и своей жизнью. Свобода быстро превращается в иллюзию, а человек – в пленника собственных желаний. Настоящая взрослая жизнь – это свобода, основанная на финансовой независимости и ответственности. Увы, к этому приходит далеко не каждый. Даже в солидном возрасте. И часто бывает­ жаль тех, кто так и не набрался смелости быть ответственным за себя, даже не за других. Чувство полной самостоя­тельности – ярчайшая эмоция. Ни с чем ее не сравнить.

#работа #жилье #свобода #молодость #юность

