Не навреди самому себе

Статьи,ЗОЖ
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

Тренер-реабилитолог Лалия Каджиева пропагандирует осознанный подход к тренировкам

фото из личного архива героини

«Прислушайтесь к ощущениям­ в теле», «Почувствуйте, как вращается ваш сустав», «Вашему позвоночнику нравится такое движение» – эти фразы тренер-реабилитолог Лалия Каджиева часто произносит на своих занятиях. Она объясняет, что происходит во время наклонов, приседаний или шпагата с нашими коленями, мышцами и связками. Для нее важно, чтобы люди понимали, как при физической нагрузке работает их тело. Это помогает им осознанно выполнять упражнения и не вредить себе. Вот главная особенность авторской методики, которую уже более десяти лет применяет наша героиня в работе с детьми и взрослыми.

– Чтобы быть здоровым, нашему телу просто необходимо движение. Но делать все нужно с умом, – утверждает Лалия Каджиева. – Я это понимаю по собственному опыту, потому что прошла сложный путь и профессионального спортсмена, и профессионального танцора.

Наша героиня с детства занималась танцами и воздушной акробатикой. В секцию ее, как это обычно бывает, привели родители. Сначала были боль от упражнений по растяжке и слезы, а потом, когда стало получаться, она вошла во вкус. Все шло как обычно: школа, тренировки, соревнования. Но однажды во время очередного выступления юная воздушная гимнастка сорвалась, упала и получила травму позвоночника.

– Врач, который наблюдал за мной после травмы, сказал моим родителям: готовьте психологи­чески дочь к тому, что она не будет ходить, – вспоминает наша герои­ня. – Но мы не сдавались. Папа занимался моей реабилитацией: он возил меня на массажи, иглоукалывания, физиотерапию. Это были шаги через боль. Но спустя год я начала ходить, сохранила свою гибкость и вернулась в танцы. А потом занялась балетом и служила в театре. Сейчас я понимаю, что тогда могло случиться страшное. Поэтому теперь к своему здоровью отношусь очень бережно.

Лалия стала осознавать, что ее карьера в спорте и на сцене когда-нибудь закончится, а здоровье не мешало бы сохранить на всю жизнь. И стала готовить себя к тому, чтобы стать тренером: но не строгим и нацеленным на результат любой ценой, а внимательным к потребностям своих подопечных. Наша героиня понимала, что ей не хватает знаний, поэтому она штудировала анатомические атласы человека и пособия по биомеханике, участвовала в различных обучающих программах и даже стала вольнослушателем карагандинской медакадемии. Благо в начале 2000-х годов была такая возможность.

– Глядя на людей в повседневной жизни, стала понимать, что нужна такая программа, которая через тренировки укрепит их тело и научит бережно относиться к нему, – продолжает тренер. – Я видела, как, казалось бы, безо­бидные привычки губят наш организм. Мы неправильно носим тяжести, много времени сидим в позе креветки возле компьютера, разговариваем по телефону, зажав его между ухом и плечом. После работы мы бухаемся на диван и лежим в позе банана, скрутив ноги, а потом резко встаем и бежим готовить ужин или мыть полы. Наш позвоночник страдает: он не успевает «перетекать» из одного положения в другое.

Тогда наша героиня стала работать над программой тренировок, которая подойдет как здоровым людям, так и тем, у кого есть травмы, болезни и ограничения подвижности. За основу она взяла технику пилатеса и доработала с учетом своего опыта. Если коротко, то она базируется на таких принципах, как глубокое дыхание, концентрация, кон­троль, точность и осознанность движений. Техника пилатеса, изначально разработанная для восстановления организма после травм, в целом направлена на укрепление мышечного корсета, улучшение осанки и гибкости.

– Мне никогда не было интерес­но воспитывать молодых спорт­сменов. Почему? Потому что им результат нужен здесь и сейчас, а это прямой путь к травмам, – объясняет тренер-реабилитолог. – Я стала работать с обычными людьми – как взрослыми, так и детьми. С малышами использовала игровую методику. Во время тренировок я рассказывала им сказки о нашем организме. Учила их названиям частей тела и объясняла, например, что наши колени и локти только сгибаются и разгибаются, а вращаться они не умеют. Дети пересказывали это своим родителям, и те приходили ко мне на тренировки уже теоретически подготовленными.

Работать со взрослыми было сложнее. Во-первых, из-за многолетних неправильных привычек в выполнении приседаний, наклонов и других упражнений. А во-вторых, из-за узости мышления. Во время очередного рассказа о ротации суставов и удлинении связок раздавался вопрос: «А зачем нам ваша анатомия?» И тренер объясняла, что эти знания пригодятся не только в спортзале, но и в повседневной жизни, например, во время визита к врачу.

С течением времени Лалия стала приглядываться к своим подопечным и замечать позитивные изменения. У тех, кто пришел на тренировки с признаками сколио­за и сутулостью, расправились плечи и показалась шея. У женщин с чрезмерным прогибом в пояснице гиперлордоз стал менее выраженным. А у тех, у кого было ограничение подвижности суставов, увеличилась амплитуда движений.

– Девочка-подросток Дарья пришла ко мне с генетическими отклонениями, – приводит пример Лалия Каджиева. – У нее деформация коленных и тазобедренных суставов. Таз закрыт, поэтому голени «разъехались» в разные стороны. Плюс еще давление на внутреннюю арку стопы, которое передается на связки коленного сустава. Из-за этого Даша испытывала психологический дискомфорт, закрывала все длинными, широкими штанишками. Мы с ней стали заниматься летом и к сентябрю добились видимого результата. Она встала на стопу, произошло раскрытие тазобедренных суставов и выравнивание голеней. Все это стало возможным благодаря физическим упражнениям.

Наша героиня занимается еще и с детьми с инвалидностью. ­Лалия вспоминает, что в начале своей карьеры испытывала жалость к ним. Заметив это, наставники дали ей совет: относись к особенным детям, как к себе подобным. Тренер приняла его во внимание и понемногу втянулась в процесс. Ей даже понравилось вести тренировки в таких необычных группах. Она видела, как искренне дети радуются, когда им удается выполнить упражнение, которое у них раньше не получалось. Они проявляли свои эмоции открыто: смеялись, прыгали, хлопали в ладоши, «заряжая» тем самым своего наставника.

– Особенные дети отдают тебе больше душевного тепла, чем ты в них вкладываешь, – улыбается наша героиня. – Понимаете, занятия ЛФК, ритмикой, танцами им просто необходимы. Движение помогает создавать в головном мозге нейронные связи, что стабилизирует психику и дает возможность закреплять новые навыки. Все, что особенные дети делают на тренировках, потом пригождается им в дальнейшем.

Лалия Каджиева убеждена, что наше тело создано для движения. Чтобы быть здоровым, нужно ходить, бегать, плавать или крутить педали. И неважно, сколько нам лет. Главное – двигаться осознанно: слышать свое тело и давать ту нагрузку, которая ему не навредит.

#здоровье #ЗОЖ #Лалия Каджиева #реабилитолог

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