Фото: пресс-служба правительства РК

По словам руководителя Центра радиационных технологий ННОЦ Индиры Тлеулесовой, это позволит проводить полный цикл ПЭТ-диагностики и терапии на базе одного комплекса в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Для работы на передовом оборудовании, включая ПЭТ-КТ и ПЭТ-МРТ, в ННОЦ подготовлена собственная команда специалистов: медицинских физиков, радиохимиков, радиофармацевтов и инженеров. Это позволяет внедрять в стране самые современные протоколы лечения.

Таким образом, центр полностью покроет свои потребности, а также частично – потребности других регионов, которые смогут направлять своих пациентов в ННОЦ на ПЭТ-исследования со специфичными препаратами.

Кроме того, многие мировые медицинские центры уже начали тесное сотрудничество с ННОЦ для обмена опытом и научно-исследовательской деятельности.