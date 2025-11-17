«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане

221

Национальный научный онкологический центр в Астане, созданный по поручению Президента, запускает собственное производство 13 видов радиофармпрепаратов

Фото: пресс-служба правительства РК

По словам руководителя Центра радиационных технологий ННОЦ Индиры Тлеулесовой, это позволит проводить полный цикл ПЭТ-диагностики и терапии на базе одного комплекса в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Для работы на передовом оборудовании, включая ПЭТ-КТ и ПЭТ-МРТ, в ННОЦ подготовлена собственная команда специалистов: медицинских физиков, радиохимиков, радиофармацевтов и инженеров. Это позволяет внедрять в стране самые современные протоколы лечения.

Таким образом, центр полностью покроет свои потребности, а также частично – потребности других регионов, которые смогут направлять своих пациентов в ННОЦ на ПЭТ-исследования со специфичными препаратами.

Кроме того, многие мировые медицинские центры уже начали тесное сотрудничество с ННОЦ для обмена опытом и научно-исследовательской деятельности.

«У нас планируется 13 радиофармпрепаратов производить в будущем для диагностических целей. То есть мы покроем полностью свои потребности, но и также частично потребности других регионов. Это было поручение Президента – создать такой центр в Астане, который бы включал все уникальные методики. Мы сможем помочь нашим пациентам, чтобы казахстанцам больше не пришлось уезжать за рубеж, потому что многие технологии, которые мы здесь внедряем поэтапно, есть за рубежом, ради них туда едут. Теперь мы собираемся все делать у себя», — отметила руководитель Центра радиационных технологий ННОЦ Индира Тлеулесова.

#технологии #онкология #онкоцентр

Популярное

Все
Египет повышает стоимость виз
«Не нужно ехать за рубеж»: уникальные технологии объединил онкоцентр в Астане
В Дубае открыли самый высокий в мире отель
Бектенов проверил ход внедрения передовых медтехнологий
В Казахстане начали применять протонную терапию
Радиохирургия стала доступна казахстанским пациентам с онкологией
Белорусского блогера Mellstroy объявили в розыск в Казахстане
Осужденного за убийство и человека с шизофренией назначили опекунами в Акмолинской области
Президент подписал закон об искусственном интеллекте
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Денис Мантуров награжден орденом «Достық»
Taldau Talks: Ашимбаев выступил инициатором дискуссии в новом сезоне
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Лиса напала на жительницу Костанайской области
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Молодежь созидает будущее
На счету уже 18 медалей!
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Радиохирургия стала доступна казахстанским пациентам с онко…
В Казахстане начали применять протонную терапию
Бектенов проверил ход внедрения передовых медтехнологий
Пить костный бульон советуют диетологи при ОРВИ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]