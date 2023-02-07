"Не продавать – это очень опасно": Жумангарин дал совет производителям лука

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Так, заместитель премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин сообщил, что работа выстраивается таким образом, чтобы подорожания продуктов не было.

«Сейчас нет основания для того, чтобы лук дорожал, но определенные бизнес-круги этим пользуются, и лук продолжает дорожать, местами продолжает дорожать, хотя оснований никаких нет. Мы закрыли его экспорт. Но ни для кого не секрет, многие производители продолжают держать его, не продают. Надеются, что мы свое решение отменим. Но если такая же ситуация будет продолжаться, то не продавать лук – это очень опасно, поскольку завтра начнутся теплые времена, и он может просто «растаять». А у нас законтрактован уже другой лук – апрельский, майский, который мы привезем из Узбекистана и Таджикистана. И в этом плане, конечно, я не рекомендовал бы никому такого поведения придерживаться», – предупредил вице-премьер.

Он уточнил, что план работы выстроен до июля.

«Прошлый и позапрошлый год были просто аномальными. В этом году должны работать традиционные механизмы: в июне, июле, августе, сентябре должно быть падение цен, как и должно быть, а потом октябрь, ноябрь, декабрь – их рост, и это нормально когда рыночная экономика», – аргументировал глава МТИ.

В свою очередь Ербол Карашукеев отметил, что в Казахстане на складах в запасе есть порядка миллиона тонн социально значимых продуктов питания (СЗПТ).

«Казахстан по основным видам СЗТП полностью снабжает себя… По мясу птицы у нас проблема, но в ближайшие 2-3 года мы хотим уровень самообеспеченности закрыть. По сахару, вы знаете, есть четкие планы, схемы финансирования и в ближайшее время хотим повысить уровень самообеспеченности. По основным товарам у нас уровень производства достаточен… Наш основной приоритет, чтобы в Казахстане все продукты питания были нашего производства, нормального качества в достаточном объеме», – резюмировал глава МСХ.