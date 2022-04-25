​​​​​​​Не прогулка, а сплошные нервы!

Руководство одной из районных больниц заплатит существенный штраф за пандус у входа в учреждение, по которому ни подняться, ни спуститься у инвалида-колясочника не получится.

– По результатам проверки врачебной амбулатории аула имени Бухарбай-батыра, подведомственной Жалагашской районной больнице, выявлено, что ширина и высота поручней установленного пандуса не соответствуют нормативам, – рассказал прессе руководитель областного департамента Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и соцзащиты населения Ертлеу Жалгасбаев. – Так, на верхнем и нижнем уровнях пандуса не установлены тактильные предупредительные полосы, нет электронных сигналов. Руководству райбольницы выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также наложен штраф в размере 145 850 тенге.

Стоит отметить, что большинство выявляемых специалистами нарушений в обеспечении доступной среды устраняются за небольшой срок. Это строго контролируется. Ну а там, где объекты еще не проверяли, обычно руководители учреждений и предприниматели не торопятся что-то переделывать и достраивать, даже если видят недостатки, ведь на все нужны деньги.

– За последнее время проведен контроль на 25 объектах на предмет их доступности для лиц с инвалидностью, а также оказания специальных социальных услуг и выполнения индивидуальных программ реабилитации инвалидов, – продолжил Ертлеу Жалгасбаев. – Выявлено 135 нарушений, выдано 24 предписания об их устранении. Внеплановыми проверками охвачено 10 субъектов, имеющих 15 объектов. Выявлено 13 нарушений, выдано 7 предписаний, наложен штраф на общую сумму 466 720 тенге.

А впереди еще работа по тысячам объектов, чтобы каждый довести до идеала в плане доступной среды. Еще бы работа не по «параграфу и протоколу» велась, а от души. И народ в помощь! Он подскажет, что и как сделать. Жители региона, например, считают, что надо проверить, насколько удобно передвигаться людям с инвалидностью по улицам населенных пунктов.

– Я не говорю даже о селах, где тротуары зачастую есть только на центральных улицах, – делится житель Кызылорды Иван Останин. – Возьмите областной центр. Тротуары в некоторых местах высокие, а съезды с них, они же подъемы, для маломобильных граждан чаще всего не предусмотрены. Колясочнику ездить по обочине дороги, рис­куя попасть под автомобиль? Эти люди имеют проблемы со здоровьем, и о них руководство населенных пунктов, области должно заботиться в первую очередь!

Кто проводил опрос среди жителей с инвалидностью, когда они посещали театр, музей, заведение общепита? Многие никогда в театре не были! Им до него добраться и в здание войти – проблема. Также заметил, что на больших автобусах городского автопарка есть подъемники, то есть человеку на коляске можно заехать в автобус, достаточно попросить водителя помочь. Но такой транспорт только на пяти городских маршрутах из двадцати с лишним. Другими линиями инвалиду и не мечтать воспользоваться? Подняться на автобусные остановки – тоже проблема, большинство из них на высоких фундаментах. Еще раз повторю: забота должна быть сначала о тех, кому трудно: инвалидах, многодетных матерях, неполных семьях, стариках, – заключает Иван Останин.

Жительница областного цент­ра Самал Едигеева предлагает руководству города и области совершать прогулки, взяв в компанию кого-то из маломобильных граждан.

– Пусть аким города пройдет рядом с инвалидом-колясочником по центру Кызылорды, а в другой день – по какому-нибудь микрорайону, – говорит она. – Как женщина скажу: у нас не то что на инвалидной коляске по большинству микрорайонов Кызылорды передвигаться трудно, а с обычной детской коляской идешь – сплошные нервы! Деньги бюджетные куда тратятся, если не на благоустройство территорий и создание доступной среды? Давно пора в каждом городе и селе создать инициативную группу, чтобы она пожелания жителей протоколировала, отправляла акимам и могла следить, чтобы народные пожелания не остались под сукном.